"Itinéraire" du Quatuor Voce

Au sommaire aujourd'hui

► 07h45 - Classique Info de Sofia Anastasio

► 08h15 - Musique connectée de Suzanne Gervais : Un nouveau master dédié à l’intelligence artificielle à l’Ircam

► 08h30 - L'invité du jour : Guillaume Becker du Quatuor Voce

► 08h50 - La chronique de Christophe Chassol : Le chanteur et compositeur italien Pino Donaggio

♫ Programmation musicale

Traditionnel irlandais

A Set of 3 Irish Airs : Mary O’Neill - The Lads of Dunse - Port Patrick

The Curious Bards

HARMONIA MUNDI

Robert Schumann

Trois romances op. 28 : 1. Sehr markirt et 2. Einfach

Claire Désert

MIRARE

Leïla Martial - Pierre Tereygeol

Les rivages d'Ondine

Leïla Martial, Pierre Tereygeol, Eric Perez

LABORIE JAZZ

Joseph Haydn

Trio en Ut Maj HOB XV : 21 : III. Finale - Presto

Trio 1790

CPO

Jean-Sébastien Bach

Ouverture à la française pour piano en si min BWV 831 : Courante

Alexis Weissenberg

EMI

Marcel Louiguy

La vie en rose (arrangement pour 12 violoncelles)

Violoncellistes de l'Orchestre Philharmonique de Berlin

EMI CLASSICS

Dimitri Chostakovitch

BO du film La Seule : Galop

Orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam, Riccardo Chailly

DECCA

Michael Praetorius

La boesme / Si les beaux yeux de madame

I Ciarlatani, Benoît Haller, Klaus Winkler

CHRISTOFORUS

Richard Wagner

Tristan & Isolde : Prélude

Orchestre philharmonique de Berlin, Daniel Barenboim

TELDEC

Pavel Haas

Suite pour hautbois et piano op. 17 : 3e mouvement

Juri Vallentin, Philipp Heiss

GENUIN

Félix Mendelssohn

Symphonie n°4 en La Maj op 90 : 4. Saltarello

Orchestre de Chambre d'Europe, Yannick Nézet-Séguin

DGG

Francesc Valls

Missa Scala Aretina : Agnus Dei

Le Concert des Nations, La Capella Reial de Catalunya, Jordi Savall

ALIA VOX