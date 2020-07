La violoniste Hélène Schmitt est en concert au festival Valloire Baroque

Dans le Sud est, toujours du nouveau ! Depuis le succès de son enregistrement consacré aux Sonates du Rosaire, Hélène Schmitt est régulièrement invitée à les jouer... Elle se produira au festival Valloire Baroque les 29 et 30 juillet avec les ensembles Luceram et Artemisia.

Au programme aujourd'hui

8h15 : Le tube de l'été de Théotime Langlois de Swarte

: Le tube de l'été de 8h20 : Le Festival France Musique

8h30 : Nationale 7

Nationale 7 8h40 : Classique info par Julien Hanck

par Julien Hanck 8h50 : L'invitée du jour : Hélène Schmitt

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour piano no 13 en ut majeur K. 415 (1. Allegro)

Aurèle Marthan, piano, Quatuor Hanson,

Etienne Durantel, contrebasse.

Joan Manuel Serrat

Mediterraneo

Mariano Flores, soprano, Leandro Marziotte, contre-ténor

Valerio Contaldo, ténor, Hugo Oliveira, basse,

Capella Mediterranea, Leonardo Garcia Alarcon, dir.

Arcangelo Corelli

Sonate en sol majeur, op. 2 n° 12 (Ciacona Largo – Allegro)

Sergueï Prokofiev

Sonate pour flûte et piano en ré majeur, op. 94 (2. Scherzo)

Pierre Génisson, clarinette, David Kadouch, piano.

Claude Le jeune

Le gentil amoureux

The King’s Singers,

The Early Music Consort of London, David Munrow, dir.

Charles Trenet

Pâte à papier

Jean-Philippe Rameau

Les Indes galantes (4e entrée : Les Sauvages, chaconne)

Les Ambassadeurs, Alexis Kossenko, dir.

Heinrich Ignaz Franz Biber

Sonates du Rosaire

(Les Cinq mystères glorieux, Sonata XI : La Résurrection – Sonate)

Hélène Schmitt, violon, François Guerrier, claviorganum

Francisco Mañalich, viole de gambe

Jean-Sébastien Bach

Première sonate en sol mineur BWV 1001 (2. Fugue)

Hélène Schmitt, violon