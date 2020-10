La Matinale avec Damien Guillon

Invité par le Cafe Zimmermann, le contre ténor Damien Guillon prête sa voix aux divers "Lamento" composés entres autres par Biber, Froberger, Schmelzer. Le disque est paru le 4 septembre sous le Label Alpha.

Au programme

Le jeu concours

Tentez de gagner le disque "Ravel, Valse et Rapsodie espgnole, Attahir Adh-Dhohr" d'Alexandre Bloch et l'Orchestre National de Lille, sorti le 22 novembre 2019 chez Alpha, en répondant correctement à la question de Jean-Baptiste Urbain.Cliquez sur "contactez-nous"et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Places à gagner

Pour le concert Au Fil du Rhin de Nathanaël Gouin à la Scala Paris le 21 octobre. Cliquez sur "contactez-nous"et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

à réécouter émission Musique matin La Matinale avec Nathanaël Gouin

Programmation musicale

Felix Mendelssohn

Le Songe d’une nuit d’été : Scherzo

Orchestre philharmonique des Champs Elysées

Direction, Philippe Herreweghe

HARMONIA MUNDI

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour violon n°1 en Si bémol Maj KV 207 : 1. Allegro

Christoph Koncz, violon

Les Musiciens du Louvre

SONY CLASSICAL

Georges Bizet

Chants du Rhin : 6. Le Retour

Nathanaël Gouin, piano

MIRARE

Georg Philipp Telemann

Concerto pour violon et flûte traversière en Mi min

Sébastien Maro, flûte

Thibault Noally, violon

Les Accents

APARTE

Renaud

Chanson pour Pierrot

LITHIUM

Ede Poldini

Poupée valsante

Renaud Capuçon, violon

Jérôme Ducros, piano

VIRGIN CLASSICS

Maurice Ravel

Rhapsodie espagnole : 2. Malaguena

Orchestre national de Lille

Direction, Alexandre Bloch

ALPHA

Frédéric Chopin

Nocturne n°5 en Fa dièse Maj op 15 n°2

François Dumont, piano

AEVEA

Jean-Sebastien Bach

Partita n°1 en Si min BWV 1002 : Double

Didier François, nyckelharpa

HOME RECORDS

Ennio Morricone

Le clan des siciliens

UNIVERSAL MUSIC