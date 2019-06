Richard Dubugnon : Eros Athanatos

Au programme aujourd'hui

Ça arrive près de chez vous !

Un nouveau rendez-vous pour mettre en valeur les associations qui œuvrent pour la diffusion de la musique classique partout en France. Des lieux accessibles qui accueillent de grands artistes, des concerts à des prix démocratiques dans toutes les régions de France.

Cette semaine : Les Allées chantent avec Bruno Messina

Programmation musicale

Luigi BOCCHERINI

Concerto pour violoncelle n°6 en ré majeur G 479 : 1. Allegro

Ophélie Gaillard, Ensemble Pulcinella

APARTE

Louis COUPERIN

Suite pour piano en ré mineur : 2. Allemande

Pavel Kolesnikov

HYPERION 2018

ANONYME / Rosa BALISTRERI

Vurria fari un palazzu

Chi Na Na Poun

BUDA MUSIQUE

Wolfgang Amadeus MOZART

Quintette pour hautbois, clarinette, basson, cor et piano en mi bémol majeur K 452 : III. Rondo. Allegretto

Franziska Van Ooyen, Dimitri Ashkenazy, Otis Klöber, Martin Roos, Vladimir Ashkenazy

PALADINO MUSIC

Bill EVANS

Blue in Green

Miles Davis (trompette), John Coltrane (saxophone), Bill Evans (piano), Paul Chambers (contrebasse), Jimmy Cobb (batterie)

COLUMBIA

Georg Friedrich HAENDEL

Concerto grosso en sol majeur op.6 n°1 HWV 319 : 3. Allegro + 4. Allegro

B’Rock Orchestra

ETCETERA

Jean-Sébastien BACH

Concerto en ré min BWV 1063 : 3. Allegro - pour 3 pianos cordes et basse continue

David Fray, Emmanuel Christien, Jacques Rouvier, Ensemble à cordes de l’orchestre national du Capitole de Toulouse

ERATO

Igor STRAVINSKY

Suite italienne : 2. Serenata

Anastasia Kobekina, Paloma Kouider

DISCAUVERS

Joaquin RODRIGO

Concierto de Aranjuez : 2. Adagio

Milos Karadaglic, Orchestre philharmonique de Londres, Yannick Nézet-Séguin

DG

Henry PURCELL

Fantasia upon a ground Z 731 - pour ensemble instrumental

Les Musiciens de Saint-Julien, François Lazarevitch

ALPHA CLASSICS

Rita STROHL

Titus et Bérénice Grande sonate dramatique : 2. Vivace

Edgar Moreau, David Kadouch

ERATO

YOM

Where were you before prohibition

BUDA MUSIC

Mansur MALLIKARJUN

Raga Adambari Kedar

Mansur Mallikarjun, Balkrishna Iyer (tabla), Tulsidas Borkar (harmonium)

MUSIC TODAY