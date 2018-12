Un Noël avec Rolando Villazon

Au programme aujourd'hui

♫ Programmation musicale

Aram KHATCHATURIAN

Concerto pour violon en ré min : 3. Allegro vivace

Nemanja Radulović, Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra, Sascha Goetzel

DG

Douglas LORA / Dudu MAIA

Choro pesado

Anat Cohen et le Trio Brasileiro

Anzic Records

Ludwig van BEETHOVEN

Fidelio op. 72

Orchestre symphonique de Lucerne, James Gaffigan

Sony

Benny GOODMAN / Edgar SAMPSON / Chick WEBB

Sompin’ at the savoy

The Amazing Keystone Big Band

Nome

Georg Friedrich HAENDEL

Concerto grosso en ut min op.6 no.8 I : Allemande

Il Giardino Armonico, Giovanni Antonini

L’oiseau Lyre

Claude DEBUSSY

3 chansons de Charles d'Orléans L 92 : Dieu qu'il la fait bon regarder

Ensemble Aedes, Mathieu Romano

Eloquentia

Franz SCHUBERT

Sonate pour violoncelle et piano en la min D 821 : 2. Adagio - arrangement pour violoncelle et guitare

Pablo Marquez, Anja Lechner

ECM

Wolfgang Amadeus MOZART

Concerto pour piano n°20 en ré min K 466 : 3. Allegro assai

Seong-Jin Cho, Chamber Orchestra of Europe, Yannick Nezet-Seguin

DG

Jaen-Sebastien BACH

Prélude et fugue en Sol Maj BWV 902 : Prélude

Vikingur Olfasson

DG

Johannes BRAHMS

Trio en la min op 114 : 4. Allegro - pour clarinette violoncelle et piano

Frank Braley, Pascal Moragues, Christian Poltera

Indesens

Antonio VIVALDI

Concerto en sol min RV 416 : Allegro - pour violoncelle obligé cordes et basse continue

Jean Guihen Queyras, Akademie fur Alte Musik Berlin, Georg Kallweit

Harmonia Mundi

Baldassare GALUPPI

Sonate n°5 pour piano en Ut Maj : Allegro

Arturo Benedetti-Michelangeli

DG

Erik SATIE / Edouard FERLET

Danse de profil - pour piano et clavecin

Edouard Ferlet, Violaine Cochard

Alpha