La matinale avec Léa Desandre

Depuis le 6 et jusqu'au 19 août 2021, la mezzo-soprano Léa Desandre interprète Despina dans l'opéra "Cosi Fan Tutte" de Mozart dirigé par Joana Mallwitz au festival de Salzbourg.

Jean-Sébastien Bach

Le clavier bien tempéré BWV 846 à 869 Livre I : Fugue en la min BWV 865

Abdel Rahman el Bacha, piano

TRITON

Vincent Peirani et Emilie Parisien

Fuga y misterio

Vincent Peirani, accordéon

Emile Parisien, saxophone

ACT

Germaine Tailleferre

Trio pour piano violon et violoncelle : 2 . Allegro vivace

Trio Karenine

Paloma Kouider, piano

Fanny Robilliard, violon

Louis Rodde, violoncelle

MIRARE

Ludwig Van Beethoven

Thème et variations

Paul Lay, piano

GAZEBO

Maurice Ravel

3 Chansons M 69 : 3. Ronde

Les Métaboles

Léo Warynski, direction

NOMAMUSIC

Claude Debussy

Pour le piano L 95 : Toccata

Rafal Blechacz, piano

DGG (DEUTSCHE GRAMMOPHON)

Andy Emler / Pascal Contet

On fleur et à peu près Andy Emler, piano

Pascal Contet, accordéon

IN CIRCUM GIRUM

Misael Gauchat

Azimut, suite de miniatures ou modules

Wolfgang Amadeus Mozart

Cosi Fan Tutte : Una donna a quindici anni au début de l’acte II

Festival de Salzbourg 2020

Johann Adolph Hasse

Antigono : Scena di Berenice : Berenice che fai (Récitatif)

Wolfgang Amadeus Mozart

Les noces de Figaro : Non so più cosa son cosa faccio (Acte I) Air Cherubino

Lea Desandre (cherubin)

Insula orchestra

Laurence Equilbey, direcion

ERATO 2020