La Matinale avec Lambert Wilson

A la fois acteur, metteur en scène, chanteur, producteur, Lambert Wilson est désormais directeur artistique d'une saison de concerts dans l'Yonne à Tonnerre, avant de retrouver le chemin des salles de cinéma dans le prochain Matrix 4 intitulé "Résurrections", à partir du 22 décembre prochain.

Au programme

La voix mystère

Tentez de gagner le disque "A Poet's Love" de Timothy Ridout et Frank Dupree, paru chez Harmonia Mundi en août 2021. Pour cela, envoyez nous la réponse de notre jeu concours "La voix mystère" à 7h55 en cliquant sur "Contactez nous" et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !