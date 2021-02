La Matinale avec Jean-Baptiste Andrea

Au rythme d'un roman tous les deux ans, l'auteur Jean-Baptiste Andrea enchaîne les succès. Après les très récompensés "Ma Reine" (2017) et "Cent millions d'années et un jour" (2019), il sort son troisième roman "Des diables et des saints" le 14 janvier dernier aux éditions l'Iconoclaste.

Jean-Baptiste Andrea pour son nouveau livre "Des diables et des saints" paru aux éditions l'Iconoclaste, © Céline Nieszawer / L'eextra / L'Iconoclaste