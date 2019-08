Musique matin : Prendre goût à la musique

Au programme aujourd'hui

7h50 – Le « blind test » de l’été : un CD à gagner

en cliquant sur "contactez-nous"

et en répondant à la question, sans oublier vos noms et adresse

Programmation musicale

Strauss : Morgen op 27 N°4 trv 170 n°4

Christa Ludwig (contralto)

Charles Spence (piano)

RCA 0902661547 2

Morten Lauridsen : O Magnum mysterium

Les Métaboles

Léo Warinsky

NoMadMusic NMM 036

Camille Pépin : Kono-Hana, pour violoncelle

NiMadMusic NMM057D

Mendelssohn : Octuor à cordes en mi b M op 20

Quatuor Janacek

Quatuor Smetana

Supraphon SU 3602-2

Ysaÿe : Sonate en la m, Allegro viva e con fuoco pour 2 violons

Tedi Papavrami (violon)

Svetlin Roussef (violon)

Zi zag Territoires ZZT 342

Berlioz : Les Troyens, Pantomime (Acte I)

Petra Lang (mezzo-soprano)

Choeur et Orchestre Symphonique de Londres

Colin Davis (direction)

LSO Live LSO 0010

Mario Castenuovo-Tedesco : 33 Shakespeare Songs op 24, "Arise"

Isabelle Druet (mezzo)

Anne Le Bozec (piano)

NoMadMusic NMM 038

Berlioz : La Mort d'Ophélie op 18 n°2

Isabelle Druet (mezzo)

Anne Le Bozec (piano)

NoMadMusic NMM 038

Berlioz : Roméo et Juliette op 17, "La Reine Mab ou la Fée des songes"

Orchestre Philharmonique de Berlin

James Levin (direction)

DGG 427665-2

Maurice Yvain : Je chante la nuit, pour soprano et ensemble instrumental

Clémentine Decouture (soprano)

Frivol'Ensemble

Naxos 8573973

Grace Leboy : Everybody rag with me, pour soprano, baryton et ensemble instrumental

Clémentine Decouture (soprano)

Philippe Brocard (baryton)

Frivol'Ensemble

Naxos 8573973

Berstein : Fancy free

Orchestre Philharmonique de New York

Leonard Bernstein (direction)

Sony classical SMK 63085

Stravinsky : Suite italienne, Aria

Mischa Maisky (violoncelle)

Martha Argerich (piano)

DGG 00289 477 5323

Debussy : 3 chansons de Charles d'Orléans L 99b pour choeur mixte a capella

1. Dieu ! qu'il fait bon regarder !

2. Quand j'ai ouy le tambourin

3. Yver, vous n'estes qu'un villain

Aparté AP201D

Lili Boulanger : D'un matin de printemps, version pour orchestre

Women's Philharmonic

JoAnn Falletta (direction)

Koch records intern 3-7169-2 H1