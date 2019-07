Dans les dédales de Montpellier

Au programme aujourd'hui

Programmation musicale

Tobias Hume

Loves Farewell

Luciana Elizondo, basse de viole

Col Partire

Ludwig van Beethoven

Sonate n° 30 en mi majeur op. 109 : III. Andantemolto cantabile ed espressivo

Andrei Korobeinikov, piano

Mirare

Nikolaï Miaskovski

Sonate pour violoncelle et piano n° 2 en la mineur op. 81 : I. Allegro moderato

Pavel Gomziakov, violoncelle / Andrei Korobeinikov, piano

PM Classics / Onyx

Serge Prokofiev

Quintette pour hautbois, clarinette, violon, alto et contrebasse en sol mineur op. 39 : III. Allegro sostenuto

Solistes du Festival Spannungen 2016 : Steven Hudson, hautbois / Sharon Kam, clarinette / Elisabeth Kufferath, violon / Maya Merson, alto / Edicson Ruiz, contrebasse

Avi-Music

George Gershwin

Concerto pour piano en fa majeur : III. Allegro con brio

Leslie Stifelman, piano / Concordia Orchestra, dir. Marin Alsop

Angel

George Gershwin / arrangement Perrine Thibault

Un Américain à Paris

Félicien Brut, accordéon / Quatuor Hermès / Edouard Macarez, contrebasse

Mirare

Domenico Scarlatti / arrangement T. Bitterman

Sonate en mi majeur K. 162

Sergio et Odair Assad, guitares

Elektra

Claudio Monteverdi

Sfogava con le stelle (Quatrième Livre de Madrigaux)

La Main Harmonique, dir. Frédéric Bétous

Ligia Digital

Claudio Monteverdi

Al lume delle stelle (Septième Livre de Madrigaux)

La Main Harmonique, dir. Frédéric Bétous

Ligia Digital

Bela Bartok

Six Danses populaires roumaines I. Danse du bâton II. Danse de la ceinture III. Trépigneuse IV. Danse de ceux du Bucium V. Polka roumaine VI. Danse précipitée

Florent Charpentier, clarinette / Mélanie Brégant, accordéon

CNSMDP

Ernest Bloch / orchestration Christopher Palmer

From Jewish Life : I. Prayer

Sol Gabetta, violoncelle / Sinfonietta d'Amsterdam, dir. Candida Thompson

Sony Classical

Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle seul n° 1 en sol majeur BWV 1007 : I. Prélude

Anne Gastinel, violoncelle

Naïve Records

Gaspar Cassado

Suite pour violoncelle seul : II. Sardana

Alisa Weilerstein, violoncelle

Decca

Jean-Sébastien Bach / arrangement Vassilena Serafimova et Thomas Enhco

Sonate pour violon seul n° 1 en sol mineur BWV 1001 : II. Fugue

Vassilena Serafimova, marimba / Thomas Enhco, piano

Deutsche Grammophon

Camille Saint-Saëns / arrangement Vassilena Serafimova et Thomas Enhco

Aquarium (Le Carnaval des animaux)

Vassilena Serafimova, marimba / Thomas Enhco, piano

Deutsche Grammophon

Airelle Besson

Blossom

Airelle Besson, trompette / Vincent Segal, violoncelle

Jazz sous les pommiers

Shai Maestro

Choral

What else needs to happen ? (For Ana)

Shai Maestro, piano / Jorge Roeder, contrebasse / Ofri Nehemya, batterie

ECM

Johannes Brahms

Concerto pour violon en ré majeur op. 77 : III. Allegro giocoso ma non troppo vivace

Ginette Neveu, violon / Philharmonia Orchestra, dir. Isssay Dobrowen

EMI

