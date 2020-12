Musique Matin avec Yo-Yo Ma

Inspiré de ses vidéos #SongsOfComfort durant le premier confinement de mars, le violoncelliste Yo-Yo Ma revient le 11 décembre accompagné de la pianiste Kathryn Stott, pour un nouveau disque intitulé « Songs of Comfort and Hope », véritable message de paix et de bienveillance.

Le violoncelliste Yo-Yo Ma - Musique Matin, © Maxppp / WAEL HAMZEH