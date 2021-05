La Matinale avec Max Emanuel Cencic

Max Emanuel Cencic sera à l'affiche de la création du "Soulier de Satin" de Marc-André Dalbavie à l'Opéra de Paris du 21 mai au 13 juin. L'occasion de revenir avec le contreténor croate sur son parcours de chanteur, mais aussi sur son rapport à la scène et son activité de metteur en scène.

La programmation musicale

Jacques Offenbach

Orphée aux enfers : pour attirer du fond de sa retraite (Acte III) Air de Cupidon (Couplet des baisers) Patricia Petibon – Orchestre de Chambre de Grenoble dirigé par Marc Minkowski

VIRGIN

Wolfgang Amadeus Mozart

Sérénade n°10 - KV 361 en si bémol Maj – Akademie für Alte Musik Berlin

Wolfgang Amadeus Mozart

Sérénade n°11 - KV 375 – 5. Finale Allegro – Akademie Für Alte Musik Berlin

Paul Misraki

Suite française : De temps en temps Joséphine Baker

SONY CLASSICAL

Frédéric Chopin

Sonate n°3 en si min op 58 : finale - presto non tanto

Maria Joao Pires, piano

DGG

Camille Pepin

The Sound of Trees : Plus lumineux, irisé

Orchestre de Picardie dirigé par Arie Van Beek

Julien Hervé, clarinette – Yann Levionnois, violoncelle

NOMADMUSIC

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 208 Was mir behagt ist nur die muntre Jagd : 9. Schafe können sicher weiden (Air de Palès) - arrangement pour piano et marimba

Thomas Enhco – Vassilena Serafimova (marimba)

SONY CLASSICAL