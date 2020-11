Musique matin avec le Quatuor Arod

Après deux enregistrements remarqués, le Quatuor Arod livre dans la sublime acoustique de la Chaux de Fonds, une autre vision des quatuors de Schubert. Au menu : le célèbre n°14 « La jeune fille et la mort », le n°4, ainsi que le 1er mouvement du quatuor n°12 inachevé.

Au programme

Le jeu concours

Tentez de gagner le disque Alexandre Scriabine - Préludes, Études & Sonates de Vadym Kholodenko, sorti le 22 juillet 2018 chez Harmonia Mundi, en répondant correctement à la question de Jean-Baptiste Urbain.

Pour cela, cliquez sur "contactez-nous" et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

La programmation musicale

Antonio Vivaldi

Concerto pour violon en Ré Maj. RV 217 - 1. Allegro

Le Concert de la Loge

Julien Chauvin, direction

NAIVE RECORDS

Reynaldo Hahn

L’île du rêve : ô pas de Bora-Bora

Hélène Guilmette, sopnrao

Choeur du Concert Spirituel

Orchestre de la Radio de Munich

Hervé Niquet, direction

BRU ZANE

The Beatles

The Long and Winding Road

APPLE

George Perlman

A Birdling sings

Geneviève Laurenceau, violon

Shani Diluka, piano

Jean Boucault

Johnyy Rasse, piano

MIRARE

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Pezzo capriccioso

Daniel Muller Schott, violoncelle

Deutsches Symphonie Orchester Berlin

Aziz Shokhakim, direction

ORFEO

Zoltán Kodály

Le Paon

Chœur Symphonique de Londres

Arthur Oldham, direction

DECCA

Alexandre Scriabine

8 Etudes pour piano op 42 : 1. Presto

Vadym Kholodenko, piano

HARMONIA MUNDI

Wolfgang Amadeus Mozart

Le directeur de théâtre : ouverture

Pygmalion

Raphaël Pichon, direction

HARMONIA MUNDI

Ariel Ramirez

Alfonsina y el mar

Simon Ghraichy, piano

DGG

Some other spring

Lucia Cadotsch, chant

Otis Sandsjo, saxophone

Petter Eldh, contrebasse

YELLOWBIRD