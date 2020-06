Musique matin avec Julie Deliquet et Frédéric Lodéon

A l'occasion de la sortie de son court-métrage "Violetta" visible sur la 3e scène de l'Opéra de Paris, la metteure en scène Julie Deliquet est avec nous. Tout récemment nommée à la tête du Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, elle revient sur l'urgence qu'il y a à ouvrir les théâtres.

La programmation musicale

Georg Friederich Haendel

Jules César en Egypte : Ouverture

Les Musiciens du Louvre

Direction, Marc Minkowski

ARCHIV PRODUKTION

Ludwig van Beethoven

What shall I do to shaw how much I love her

Paul Agnew, ténor

Peter Harvey, baryton

Alessandro Moccia, violon

ASTREE

Robert Schumann

Scènes de la forêt : 9. Abschied

Michel Dalberto, piano

ERATO

Joseph Haydn

Concerto pour violoncelle et orchestre n°2 en Ré Maj op.101 : 3. Rondo : allegro

Maurice Gendron, violoncelle

Orchestre de la Radio de Baden-Baden

Direction, Hans Rosbaud

SWR

Jean Yatove

BOF Le désordre et la nuit : Simplement kiss me

Hazel Scott, voix

POLYDOR

Aurélien Dumont

Star the dance

Ensemble Linea

Direction, Jean-Philippe Wurtz

ODRADEK RECORDS

Piotr Illich Tchaïkovski

Sérénade pour cordes en UtMaj op.48 : 2. Valse

Orchestre philharmonique de Zagreb

Direction, Dmitri Kitayenko

OEHMS

Antonio Vivaldi

Concerto en Mi bémol Maj RV 515 : 3. Allegro

Accademia dell'Annunciata

Giuliano Carmignola, violon

Mario Brunello, violoncelle

Direction, Riccardo Doni

ARCANA

Giuseppe Verdi

Les Vêpres siciliennes : Merce dilette amiche (Acte 5)

Aleksandra Kurzak, soprano

Morphing Chamber Orchestra

Direction, Frédéric Chaslin

SONY