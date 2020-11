Musique matin avec Jacques Toubon

Le Président de la FEVIS (la Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés), Jacques Toubon, évoque avec nous ce matin l’édition 2020 100% digitale du New Deal, un salon Initié par la FEVIS et conçu pour les professionnels du secteur des musiques de patrimoine et création.

Jacques Toubon, © AFP / Martin Bureau