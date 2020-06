Musique matin avec Christian-Pierre La Marca et Laurent Valière

A l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, nous recevons le violoncelliste Christian-Pierre La Marca, très engagé dans la lutte pour l'écologie. France Musique diffusera en inédit son Concert pour la Planète, capté le 4 avril 2019 à la salle Cortot.

Au programme aujourd'hui

8h15 : Jamais seul avec... Laurent Valière

8h25 : La chronique de Suzanne Gervais : Les auditions virtuelles de la classe de violoncelle de Marc Coppey

8h30 : Le journal d'Olivier Danrey

8h40 : Classique info de Sofia Anastasio

8h45 : Interview avec Christian-Pierre La Marca

La programmation musicale

Jean-Baptiste Lully

Phaeton : Ouverture (Prologue : Le retour de l’âge d’or)

Le Poème Harmonique

Direction, Vincent Dumestre

CHATEAUX DE VERSAILLES SPECTACLES

Carlos Gardel Rubias de New York

Nahuel di Pierro, basse

Rudi Flores, Tomas Bordalero, guitares

Diego Trosman, guitarron

AUDAX RECORDS

Antonio Vivaldi

Concerto en Do Maj RV 537 - pour 2 trompettes, cordes et clavecin

Guy Touvron, Serge Boisson, trompettes

I Solisti Veneti

Direction, Claudio Scimone

ERATO

Maury Yeston

Anything can happen in the theater : Home

Benjamin Eakeley, Jovan E’Sean, Alex Getlin, Justin Keyes, Mamie Parris, voix

P.S CLASSICS

Georges Bizet

Carmen : Avec la garde montante

Maitrise de Radio France

Orchestre National de France

Direction, Seiji Ozawa

PHILIPS

Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle n°1 en Sol Maj BWV 1007 : 6. Gigue

Marc Coppey, violoncelle

AEON

Frédéric Chopin

Sonate pour piano n°3 en Si min op. 58 : Finale : Presto ma non tanto

Henri Barda, piano

CALLIOPE

William White

Fantaisie n°2 à 6 en Ré min

L’Achéron

François-Joubert Caillet, viole et direction

RICERCAR

Gabriel Fauré

Papillon op.77

Christian Pierre La Marca, violoncelle

Lise de la Salle, piano

SONY CLASSICAL