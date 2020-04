Musique matin à la maison avec Tchaïkovski, Bessie Smith, Vanessa Wagner et Priscille Lafitte

Musique Matin est de retour tous les jours de 8h à 9h, pour une heure de Matinale produite à la maison avec différentes chroniques, une interview avec un musicien, des nouveautés discographiques, un focus sur les spectacles disponibles en ligne et toute l'actualité de la vie musicale.

Au programme aujourd'hui

8h15 : Jamais seul avec... Priscille Lafitte

8h30 : La chronique de Suzanne Gervais : Un guide pour reconnaître les oiseaux et leurs chants dans la ville confinée

8h45 : Classique info de Sofia Anastasio

8h50 : Interview avec Vanessa Wagner

Programmation musicale

Georg Friedrich Haendel Agrippina HWV 6 : Ouverture Collegium 1704 Direction, Vaclav Luks PENTATONE CLASSICS

Victor Herbet Yesterthoughts op 37 - arrangement pour violoncelle et orchestre à cordes Lynn Harrell, violoncelle Academy of St-Martin-in-the-Fields Direction, Neville Marriner DECCA

Felix Mendelssohn Rondo capriccioso en Mi Maj op. 14 : 2. Presto leggiero Jan Lisiecki, piano DG

Bessie Smith Young Woman's Blues Bessie Smith, voix Joe Martin, cornet Buster Bailey, clarinette Fletcher Henderson, piano PROPER

Francesco Bartolomeo Conti Don Chisciotte in Sierra Morena : Odio vendetta amore (Acte IV) Jakub Jozef Orlisnki, contre-ténor Il Pomo d’Oro Direction, Maxim Emelyanychev ERATO

Amilcare Ponchielli La Gioconda : Danse des heures Orchestre de Philhadelphie Direction, Leopold Stokowski WALT DISNEY RECORDS

Piotr Illich Tchaikovski Le lac des cygnes op 20 : Pas de quatre (Acte II) - pour violon et piano avec chants d'oiseaux (mésange coucou gris rossignol progné et tourterelle des bois) Geneviève Laurenceau, violon Shani Diluka, piano Les Chanteurs d'Oiseaux : Johnny Rasse et Jean Boucault MIRARE

Joseph Haydn Quatuor à cordes en Si bémol Maj op 71 n°1 HOB III : 69 : 4. Finale : Vivace Quatuor Amadeus DG

Jules Massenet Manon : Je suis encore tout étourdie Jeannette Pilou, soprano Orchestre de l'Opéra d'Etat de Vienne Direction, Serge Baudo MYTHO RECORDS

Louiguy / Edith Piaf / Alexandre Dratwicki La vie en rose Véronique Gens, soprano I Giardino ALPHA

Meredith Monk Railroad (Travel song) Vanessa Wagner, piano INFINE