Musique matin à la maison avec Haydn, Lee Konitz, Jean-Louis Grinda et Gabrielle Oliveira Guyon

Musique Matin est de retour tous les jours de 8h à 9h, pour une heure de Matinale produite à la maison avec différentes chroniques, une interview avec un musicien, des nouveautés discographiques, un focus sur les spectacles disponibles en ligne et toute l'actualité de la vie musicale.

Au programme aujourd'hui

Programmation musicale

Camille Saint-Saëns

Concerto pour piano n°5 en Fa Maj op. 103 L’Egyptien : 3. Molto allegro Alexandre Kantorow, piano

Tapiola Sinfonietta

Jean-Jacques Kantorow

BIS

Jean-Sébastien Bach

Suite n°2 en Ré min. BWV 1008 : Courante

Truls Mork, violoncelle

VIRGIN

Wolfgang Amadeus Mozart

Mitridate roi de Ponte - Gia di pieta mi spoglio (Acte II)

Mathias Zachariassen, ténor

Sinfonietta de la Radio Danoise

Direction, Adam Fischer

DA CAPO

Yom

The old man

Yom, clarinette

Aurélien Naffrichoux et Guillaume Magne, guitares

Sylvain Daniel, basse

Mathieu Penot, batterie

BUDA MUSIQUE

Nicolas Rimski-Korsakov

Le Vol du Bourdon

Arcadi Volodos, piano

SONY

Joseph Haydn

Symphonie n°44 en Mi min HOB I : 1. Allegro con brio

Orchestre philharmonique de Rotterdam

Direction, Yannick Nézet-Séguin

DG

Ludwig van Beethoven

Bagatelle pour piano op. 33 : 8. Presto

Tanguy de Williencourt, piano

MIRARE

Jack Strachey

These foolish things

Lee Konitz, saxophone

ENJA RECORDS

William Walton

Concerto pour alto : 2. Preciso et Molto

Adrien la Marca, alto

Orchestre Philharmonique Royal de Liège

Direction, Christian Arming

LA DOLCE VOLTA

Camille Saint-Saëns

Samson et Dalila : Mon coeur s’ouvre à ta voix (Acte II)

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Orchestre National de France

Direction, Fabien Gabel

NAIVE