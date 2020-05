Musique matin à la maison avec Félicien Brut et Sébastien Llinares

Musique Matin est de retour tous les jours de 8h à 9h, pour une heure de Matinale produite à la maison avec différentes chroniques, une interview avec un musicien, des nouveautés discographiques, un focus sur les spectacles disponibles en ligne et toute l'actualité de la vie musicale.

Au programme aujourd'hui

8h15 : Jamais seul avec... Sébastien Llinares

8h30 : La chronique de Suzanne Gervais : Un webinaire spécial déconfinement par l’association Conservatoires de France

8h45 : Classique info de Sofia Anastasio

8h50 : Interview avec Félicien Brut

Programmation musicale

Sergueï PROKOFIEV

L'amour des trois oranges op 33bis : 4. Scherzo

Orchestre Symphonique de Sao Paulo / Marin Alsop

NAXOS

Franz SCHUBERT

Quintette à cordes en Ut Maj op posth 163 D 956 : 3. Scherzo.

Noémi Boutin (violoncelle) / Quatuor Bela

NOMAD MUSIC

Adolphe ADAM

Le Postillon de Longjumeau (Acte I) : Mes amis, écoutez l'histoire

John Aler, Chapelou / François Le Roux, Marquis de Corcy / Ensemble choral Jean Laforge / Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo / Thomas Fulton - EMI

William WALTON

Bagatelles : Lento

Julian Bream (guitare)

RCA

Stevie WONDER

Isn’t she lovely

The King’s men

KING’S COLLEGE CAMBRIGE

Joseph HAYDN

Symphonie n°91 en Mi bémol Maj HOB I : 91 - IV. Finale: Vivace

Orchestre Philharmonique de Berlin / Simon Rattle

EMI

Olivier GREIF

Sonate pour violon n°2 : Scherzo

Devy Erlih, violon / Olivier Greif, piano

INA

Carl Maria von WEBER

Der Freischütz : Choeur des chasseurs

Kurt Rydl, basse / Peter Seiffert, ténor / Choeur de la Radio de Berlin / Orchestre Symphonique allemand de Berlin / Marek Janowski

RCA

Johann Sebastian BACH

Suite anglaise n°4 en Fa Maj BWV 809 : Gigue

Paolo Zanzu

MUSICA FICTA

Richard GALLIANO

Suite française

Félicien Brut / Edouard Macarez / Le Quatuor Hermès

MIRARE