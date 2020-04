Musique matin à la maison avec Erroll Garner, Delibes, Thibault Cauvin et Benjamin François

Musique Matin est de retour tous les jours de 8h à 9h, pour une heure de Matinale produite à la maison avec différentes chroniques, une interview avec un musicien, des nouveautés discographiques, un focus sur les spectacles disponibles en ligne et toute l'actualité de la vie musicale.

Au programme aujourd'hui

8h15 : Jamais seul avec...Benjamin François

8h30 : La chronique de Suzanne Gervais

8h45 : Classique info de Sofia Anastasio

8h50 : Interview avec Thibault Cauvin

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Pâques BWV 249 : 1. Sinfonia

Collegium Vocale de Gand

Direction, Philippe Herreweghe

HARMONIA MUNDI

Vladimir Cosma

Le grand blond avec une chaussure noire

Renaud Capuçon, violon

Brussels Philharmonic

Direction, Stéphane Denève

ERATO

Robert Schumann

Bunte blätter op. 99

Claire Désert, piano

MIRARE

Nicolaus Bruhns

Prélude

Albert Raber, orgue de la Collégiale de Colmar

Erroll Garner

Like it is

MACK AVENUE

Leo Delibes

Lakmé : Duo des fleurs : Viens Mallika

Gianna d’Angelo, soprano

Jane Berbié, mezzo-soprano

Orchestre de l’Opéra Comique de Paris

Direction, Georges Prêtre

RCA

Antonio Vivaldi

Concerto en Fa Maj RV 574

La Serenissima

Direction, Adrian Chandler

AVIE

Serge Prokofiev

Contes de la vieille grand-mère op. 31 : 1. Moderato

Simon Trpceski, piano

ONYX

Philip GlassGlassworks : Rubric Signal

CBS

Michel Pignolet de Montéclair

Jephté : Ouverture, Beaux lieux

Choeur Purcell

Orfeo Orchestra

Direction, György Vashegyi

GLOSSA

Marco Pereira

Bate-coxa

Thibault Cauvin, guitare

SONY