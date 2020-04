Musique matin à la maison avec Chopin, Gregory Porter, Christophe Rousset et Emilie Munera

Musique Matin est de retour tous les jours de 8h à 9h, pour une heure de Matinale produite à la maison avec différentes chroniques, une interview avec un musicien, des nouveautés discographiques, un focus sur les spectacles disponibles en ligne et toute l'actualité de la vie musicale.

Au programme aujourd'hui

Programmation musicale

Dmitri Chostakovitch

Suite de jazz n°2 : Valse n°2

Royal Concertgebouw Orchestra

Direction, Riccardo Chailly

REPRISE RECORDS

Antonio Vivaldi

Concerto pour deux violons, cordes, clavecin en Sol min : 3. Allegro

Isaac Stern et David Oistrakh, violons

Orchestre de Philadelphie

Direction, Eugene Ormandy

SONY

Charlie Chaplin

Smile

Gregory Porter, voix

BLUE NOTE

Franz Schubert

Klavierstücke D 946 : 3. Allegro en Ut Maj

Léon McCawley, piano

SOMM RECORDINGS

Emmanuel Chabrier / Maurice Ravel

10 Pièces Pittoresques : 9. Menuet pompeux

Orchestre national de Lyon

Direction, Leonard Slatkin

NAXOS

Frédéric Chopin

Fantaisie sur des airs polonais en La Maj op. 13 : Kujawiak

Jan Lisiecki, piano

Orchestre Symphonique du NDR de Hambourg

Direction, Krzysztof Urbanksi

DG

Herbie Mann

Hold on ! I’m comin’

Herbie Mann, flûte

Roy Ayers, vibraphone

Sonny Sharrock, guitare

Earl May, basse

Grady Tate, batterie

Ray Barretto, percussions

VERVE

Arvo Part

The Woman with the Alabaster Box - pour choeur mixte a cappella

Choeur du College Clare de Cambridge

Direction, Graham Ross

HARMONIA MUNDI

Francis Poulenc

Sonate pour clarinette et piano : 3. Allegro con fuoco

Raphaël Sévère, clarinette

Paul Montag, piano

MIRARE

Nicola Porpora

Salve Regina : 1. Salve Regina

Sandrine Piau, soprano

Les Talens Lyriques

Direction, Christophe Rousset

ALPHA