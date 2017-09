Le Quatuor Tana en concert dans le cadre du Festival de Royaumont

Le 9 septembre, le Quatuor Tana propose un programme "Quatuors en fusion" qui confrontera le quatrième quatuor de Bela Bartok à ceux des compositeurs contemporains Alex Mincek, Yann Robin et Edwin Hillier. Le quatuor d'Edwin Hillier - commande de la Fondation Royaumont - sera donné en création

►07h40 - La chronique ciné, par Xavier Leherpeur : "Barbara" de Mathieu Amalric et "Dans un recoin de ce monde" de Sunao Katabuchi

►07h56 - Les Dépêches Notes, par Sofia Anastasio : Les Dépêches Notes du mercredi 6 septembre

►08h05 - L'invité du jour : le Quatuor Tana

►08h53 - La chronique de Julie Depardieu : la grenouillère

Programmation musicale

♫ Maurice RAVEL

Jeux d'eau

Martha Argerich (piano)

DGG 2008 (enregistrement 1960)

♫ Ruggero LEONCAVALLO

Mattinata

Luciano Pavarotti (ténor), Orchestre Philharmonia, Piero Gamba (direction)

DECCA 2017

♫ Alexandre GLAZOUNOV

5 Novelettes op.15 : IV. Valse

Quatuor Chostakovitch

OLYMPIA 1992 (enregistrement 1973)

♫ Felix MENDELSSOHN

Concerto n°1 en sol min op 25 : I. Molto Allegro con fuoco

Martin Stadtfeld (piano), Academy of Saint-Martin in the Fields, Neville Marriner (direction)

SONY CLASSICAL 2012

♫ Louis Ferdinand HEROLD

Le Pré aux clercs : Ouverture

Orchestre de la Fondation Gulbenkian à Lisbonne, Paul McCreesh (direction)

PALAZETTO BRU ZANE 2016

♫ Barbara

Ma plus belle histoire d’amour

Barbara

MERCURY 2012 (enregistrement 1967)

♫ Jean Joseph CASSANEA DE MONDONVILLE

Sonate en symphonie en ut majeur op.3 n°4 :I. Allegro

Musiciens du Louvre (orchestre), Marc Minkowski (direction)

MBF 2007 (enregistrement 1996)

♫ Max REGER

5 Humoresques pour piano op.20 : n°3

Marc André Hamelin (piano)

HYPERION 1999 (enregistrement 1997)

♫ Steve REICH

WTC 9/11 : I. 9/11

Quatuor Tana

MEGADISC CLASSICS 2016

♫ Claude DEBUSSY

Quatuor à cordes en sol mineur op.10 : I. Animé et très décidé

Quatuor Tana

Enregistré en 2015 au studio 106 / Emission "Plaisirs du Quatuor"

FRANCE MUSIQUE

♫ Felix MENDELSSOHN

Octuor à cordes en Mi bémol Maj op 20 : III. Scherzo

Christian Tetzlaff, Isabelle Faust, Antje Weithaas, Lisa Batiashvilli (violons), Rachel Roberts, Ori Kam (altos) Tanja Tetzlaff, Quirine Viersen (violoncelle)

AVI-MUSIC 2009 (enr 2008)

♫ Juan ARROYO

Smaqra pour TanaInstruments

Quatuor Tana

PARATY 2017

♫ Claudio MONTEVERDI

L’Orfeo : Prologue

Natalie Dessay, Concert d’Astrée, Emmanuelle Haim (direction)

VIRGIN 2004

♫ Remmy CANEDO

Clusterfuck

Quatuor Tana

PARATY 2017