Festival 3e Scène à la Gaîté Lyrique, Philippe Martin et Bertrand Bonello sont les invités de Musique matin.

Créée en septembre 2015 par l’Opéra national de Paris, la 3e Scène est une plateforme numérique invitant des artistes de tous horizons à s’exprimer dans des genres différents : fictions, documentaires, animations, performances. La 3e Scène offre ainsi la possibilité à des artistes dont les disciplines ne sont à priori pas associées à l’opéra – cinéastes, plasticiens, illustrateurs ou écrivains – de réaliser une œuvre en lien avec l’univers lyrique et chorégraphique. A travers cette scène digitale, l’Opéra national de Paris multiplie les passerelles artistiques et tisse un lien singulier avec ses publics.

La 3e Scèneprésente pour la première fois ses réalisations dans tous les espaces et sur tous les écrans de la Gaîté Lyrique, ce lieu dédié à la création numérique.Le rappeur et poète Abd Al Malik, les danseurs de la Battle Krump et les adolescents chorégraphiés par Thierry Thieû Niang sur scène croisent sur les écrans la collection des films inspirés et percutants de Mathieu Amalric, Fanny Ardant, Bertrand Bonello, Clément Cogitore, Bret Easton Ellis, Glen Keane, William Forsythe, Sébastien Laudenbach, Claude Lévêque, Xavier Veilhan ou Rebecca Zlotowski.

Le Festival 3e Scène dévoile un passionnant terrain de jeu entre images, voix, corps et émotions, et signe une collaboration inédite entre l’Opéra national de Paris et la Gaîté Lyrique.

Festival 3e Scène à la Gaîté Lyrique

La chronique ciné, par Xavier Leherpeur

Les Dépêches Notes, par Sofia Anastasio

Les invités du jour : Philippe Martin et Bertrand Bonello

La chronique de Julie Depardieu

