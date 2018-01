Germain Louvet l'itinéraire d'une Etoile, de Don Quichotte à Onéguine

►07h40 - La chronique ciné, par Xavier Leherpeur : El Presidente de Santiago Mitre, Cœurs purs de Roberto De Paolis et Le Lion est mort ce soir de Nobuhiro Suwa

►07h56 - Les Dépêches Notes de Sofia Anastasio : Les Dépêches Notes du mercredi 3 janvier

►08h05 - L'invité du jour : Germain Louvet

►08h53 - La chronique de Julie Depardieu : Le concert du Nouvel An

Programmation musicale

♫ Jean-Sébastien BACH

Sonate en trio n°6 en sol majeur BWV 530 : I. Vivace

Yo Yo Ma (violoncelle), Chris Thile (mandoline), Edgar Meyer (contrebasse)

WARNER CLASSIC 2017

♫ John CAGE

In a landscape

Shani Diluka (piano)

MIRARE 2013

♫ Carl Maria VON WEBER

Concerto pour clarinette n°1 en fa mineur op.73 : I. Allegro

Raphaël Sévère (clarinette), Deutsche Symphonie Orchester Berlin, Aziz Shokhakimov (direction)

MIRARE 2017

♫ Astor PIAZZOLLA / Leonid DESYATNIKOV (arrangement)

Las Quatro Estaciones Porteñas : Verano porteño

Les Dissonances, David Grimal (violon et direction)

APARTE 2010

♫ Maurice RAVEL

Sonate n°2 pour violon et piano : II. Blues. Moderato

Judith Ingolfsson (violon), Vladimir Stoupel (piano)

DEUTSCHLANDFUNK CULTURE 2017

♫ Niccolo PAGANINI

Variations sur une corde

Gautier Capuçon (violoncelle), Jérôme Ducros (piano)

ERATO 2018

♫ Johann Gottlieb JANITSCH

Sonata da chiesa op.7 n°2 : III. Vivace

Tempesta di Mare Philadelphia Baroque Orchestra and Chamber Players

ERATO 2018

Programmation musicale des invités

♫ Piotr I. TCHAIKOVSKY

Le Lac des cygnes op.20 : Acte II n°13 : Danse des cygnes : Pas d’action (Odette et le prince)

Orchestre Philharmonique de Bergen, Neeme Jarvi (direction)

CHANDOS 2013

♫ Leon MINKUS

Don Quichotte : Acte III -Variation

Orchestre de l’opéra de Sofia, Nayden Todorov (direction)

NAXOS

♫ Serge PROKOFIEV

Roméo et Juliette op.64 : Scène du balcon

London Symphony Orchestra, Valery Gergiev (direction)

LSO 2010

♫ Maurice RAVEL

Concerto en sol majeur : II. Adagio assai

Martha Argerich (piano), Orchestre symphonique de Londres, Claudio Abbado (direction)

DG 1989

♫ Henry PURCELL

The Fairy Queen : Acte IV "Oh let me weep"

Jennifer Smith, Solistes baroques anglais, John Eliot Gardiner (direction)

ARCHIV PRODUKTION

♫ Brigitte FONTAINE

C’est normal

Brigitte Fontaine, Areski Belkacem

IDOL