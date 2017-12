Les Esprits font chanter l'âme de Brahms et Dvorák dans les trios opus 8 et "Dumky"

►07h40 - La chronique ciné, par Xavier Leherpeur : "Le portrait interdit" de Charles de Meaux, "A Ghost story" de David Lowery et "Les Aventures de Pinocchio" de Luigi Comencini

►07h56 - Les Dépêches Notes, par Sofia Anastasio : Les Dépêches Notes du mercredi 20 décembre

►08h05 - Les invités du jour : Mi-Sa Yang et Adam Laloum (Trio les Esprits)

►08h53 - La chronique de Julie Depardieu :

Programmation musicale

♫ Antonin DVORAK

Quintette n°2 en la majeur op.81 B 155 : IV. Finale : Allegro

Quatuor Guarneri, Arthur Rubinstein (piano)

RCA

♫ Wolfgang Amadeus MOZART

Sonate n°1 en ut majeur K 279 : I. Allegro

Mitsuko Uchida (piano)

DECCA

♫ Camille SAINT-SAENS

Havanaise en Mi Maj op.83

Renaud Capuçon (violon), Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Daniel Harding (direction)

VIRGIN

♫ Philippe LEROUX

Ma belle si tu voulais

Marc Mauillon (ténor)

SON AN ERO

♫ Jean-Baptiste LULLY

Ritournelle des fées de Roland

Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre (direction)

ALPHA

♫ Hector BERLIOZ

Le Corsaire : Ouverture

Orchestre National de Lyon, Leonard Slatkin (direction)

NAXOS

♫ André JOLIVET

Pastorales de Noël - “La vierge et l’enfant” et “Entrée et Danse des bergers”

Pierre-André Valade (flûte), Henri Lescouret (basson), Frédérique Cambreling (harpe)

ACCORD

Programmation musicale des invités

♫ Johannes BRAHMS

Trio pour piano et cordes n°1 en si majeur op.8 : II. Scherzo (Allegro molto)

Trio les Esprits

MIRARE 2017