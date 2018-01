"Chopin Evocations", le quatrième album de Daniil Trifonov chez Deutsche Grammophon

►07h40 - Musique et web, par Suzanne Gervais : Palmarès des inventions connectées les plus étonnantes.

►07h56 - Les Dépêches Notes de Sofia Anastasio : Dépêches Notes du mardi 31 janvier 2018

►08h05 - L'invité du jour : Daniil Trifonov

►08h53 - La chronique de Guillaume Tion : Le Roi silex

Programmation musicale

♫ George GERSHWIN

The man I love

Sharon Kam (clarinette), Orchestre symphonique de Londres, Gregor Buhl (direction)

TELDEC

♫ Jean-Sébastien BACH

Sonate en mi majeur pour flûte et basse continue BWV 1035 : III. Siciliana et IV. Allegro assai

Marc Hantaï (flûte) et Pierre Hantaï (clavecin)

MIRARE

♫ Jacques OFFENBACH

Les contes d'Hoffmann : Acte IV " Belle nuit o nuit d'amour " (Barcarolle)

Anna Netrebko (soprano), Elina Garanca (mezzo-soprano), Choeur philharmonique de Prague, Prague Philharmonia, Emmanuel Vuillaume (direction)

DG

♫ Francis POULENC

Mélancolie

Alexandre Tharaud (piano)

WARNER CLASSICS

♫ Georg Friedrich HAENDEL

Water Music : Suite n°2 en sol Majeur

English Baroque Soloists, John Eliot Gardiner (direction)

PHILIPS

♫ Niccolo JOMMELLI

Ouverture périodique

Concerto Köln, Pablo Heras-Casado (direction)

ARCHIV PRODUKTION

♫ Franz SCHUBERT

Winterreise : Erstarrung

Mark Padmore (ténor), Kristian Bezuidenhout (piano)

HARMONIA MUNDI

♫ Serge PROKOFIEV

Symphonie n°7 en ut dièse mineur op.131 : III. Andante espressivo

Orchestre symphonique de Sao Paulo, Marin Alsop (direction)

NAXOS

♫ Alexandre SCRIABINE

10 Mazurkas op.3 : VII. Mazurka en mi mineur op.3

Vladimir Ashkenazy (piano)

DECCA