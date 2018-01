Vanessa Benelli Mosell & Henri Demarquette tendent un miroir entre Rachmaninov et Philipp Glass dans leur album "Echoes"

►07h40 - Musique et web, par Suzanne Gervais : Musicologie 3.0

►07h56 - Les Dépêches Notes de Sofia Anastasio : Dépêches Notes du mardi 2 janvier 2018

►08h05 - Les invités du jour : Vanessa Benelli Mosell et Henri Demarquette

►08h53 - La chronique de Guillaume Tion : Tunnel et puis tumeurl

Programmation musicale

♫ Bobby HEBB

Sunny

Erroll Garner (piano), Jimmie Smith (batterie), Ike Isaacs (contrebasse) Jose Mangual (congas)

LEGACY SONY MUSIC (enregistré en 1967)

♫ Marin MARAIS

Sémélé : Ouverture (Prologue)

Les Ombres, Margaux Blanchard (direction)

MIRARE 2014

♫ Gaetano DONIZETTI

La Fille du Régiment : Air de Marie "Il faut partir"

Antoine Tamestit (alto), Cédric Tiberghien (piano)

HARMONIA MUNDI 2017

♫ Edvard GRIEG

Concerto pour piano en la mineur op.16 : III. Allegro moderato molto e marcato

Jean-Efflam Bavouzet (piano), Bergen Philharmonic Orchestra, Edward Garner (direction)

CHANDOS 2018

♫ Mily BALAKIREV

Sonate en si bémol mineur : I. Andantino

Vadym Kholodenko (piano)

MELODIYA RUSSIE 2015

♫ Richard WAGNER

Le vaisseau fantôme : Ouverture (Acte I)

Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam, Andris Nelsons (direction)

RCO 2015

Programmation musicale des invités

♫ Serge RACHMANINOV

The Secret Night op.4 n°3 - Lento

Henri Demarquette (violoncelle), Vanessa Benelli-Mosell (piano)

DECCA 2018

♫ Claude DEBUSSY

Préludes Livre 1 L 117 : I. Danseuses de Delphes

Vanessa Benelli-Mosell (piano)

DECCA 2018

♫ Maurice RAVEL

Habanera

Henri Demarquette (violoncelle), Vanessa Benelli-Mosell (piano)

LIVE 25 ans du carrefour de Lodéon

♫ Kurt WEILL

Lady in the dark : The Saga of Jenny

Raquel Camarinha (Soprano) et Yoan Hereau (Piano)

Concert donné en avril 2014 Maison de Radio France

♫ Karlheinz STOCKHAUSEN

Klavierstück XII : 3 examens d'après Donnerstag aus Licht : Examen n°2

Vanessa Benelli-Mosell (piano)

DECCA 2016

♫ Philip GLASS

Tissue No. 7

Henri Demarquette (violoncelle), Vanessa Benelli-Mosell (piano)

DECCA 2018

♫ Serge RACHMANINOV

Sonate op.19 : IV. Allegro mosso

Henri Demarquette (violoncelle), Vanessa Benelli-Mosell (piano)

DECCA 2018