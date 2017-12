The Curious Bards rendent leurs lettres de noblesse à la musique irlandaise et écossaise

►07h40 - Culture Eco, par Antoine Pecqueur : Les start-up et la musique (1/2) : le fauteuil musical, avec Olivier Zeller, président d’Aurasens

►07h56 - Les Dépêches Notes, Florian Royer : Dépêches Notes du lundi 25 décembre 2017

►08h05 - Les invités du jour : Alix Boivert, Bruno Harlé, Ilektra Platiopoulou (The Curious Bards)

►08h53 - La chronique d'Aliette de Laleu : Femmes et musique classique : les bonnes nouvelles de l’année 2017

Programmation musicale

♫ Leroy Anderson

Sleigh ride.

Orchestre symphonique de la radio de Cologne,

♫ Jingle Bells

The Mormon Tabernacle Choir.

♫ Johann Sebastian Bach,

Oratorio de Noël BWV 248 : Jauchzet frohlocket (1ère partie) Choeur.

Choeur et orchestre du Collegium Vocale de Gent.

Philippe Herreweghe, dir.

♫ Traditionnel (arr. Alexander l’Estrange)

We wish you a merry Christmas

The King’s Singers

♫ Gustaf Nordqvist

Jul, jul, strålande jul (Noël, Noël, Noël radieux)

Choeur de la radio Suédoise

Cathrine Winnes, dir.

♫ Michel-Richard Delalande

Simphonie

Les Musiciens de Saint-Julien

Sofi Jeannin, dir.

♫ François Lazarevitch (d’après Marc-Antoine Charpentier et Charles-Hubert Gervais)

Joseph est bien marié

Les Musiciens de Saint-Julien

Maîtrise de Radio France

Sofi Jeannin, dir.

♫ Leroy Anderson

A Christmas Festival

Brass Band des Garde-côtes américains.

Medley : Jingle Bells (James Pierpont)

Il est né le divin enfant (trad.)

Es ist ein ros’entsprungen (Michael Praetorius)

The Swingle Singers

♫ Traditionnel (arr. Leroy Anderson)

O come, All ye faithful

Mormon Tabernacle Choir

Orchestre philharmonique de New York

Leonard Bernstein, dir.

♫ Victor Hely-Hutchinson

A Carol Symphony (1. Allegro energico)

Orchestre philharmonique de Prague

Gavin Sutherland, dir.

♫ A set of 3 scottish airs

The Lads of Elgin

The Highlandman kissed his mother

The Fyket

The Curious Bards.

♫ Irish tune with variations

Rakes of Westmeath

Ilektra Platiopoulou, mezzo-soprano

The Curious Bards.

♫ Highland Battle

The Curious Bards.

Traditionnel irlandais et écossais

♫ Medley :The haunted house

Isabelle Blackey

Gilles Apap

The Colors of invention.

♫ Henry Purcell

Fantaisies à 3 parties n°3.

Hesperion XX

Jordi Savall

♫ Irish song

Kilkenny is a handsome place

Ilektra Platiopoulou, mezzo-soprano

The Curious Bards.