Raphaël Merlin, violoncelliste du Quatuor Ébène, à la Biennale de Quatuors à cordes à la Philharmonie

►07h40 - Culture Eco, par Antoine Pecqueur : Les start-up et la musique (2/2): les partitions numériques, avec Raphaël Schumann, co-fondateur de Newzik

►07h56 - Les Dépêches Notes, par Florian Royer : Dépêches Notes du lundi 1er janvier 2018

►08h05 - L'invité du jour : Raphaël Merlin

►08h53 - La chronique d'Aliette de Laleu : « L’orchestre philharmonique de Vienne et les femmes »

Programmation musicale

♫ Frédéric Chopin

Nocturne op. 27 n°2

François Dumont, piano

♫ Jean-Philippe Rameau

Castor et Pollux : Ouverture

Ensemble Pygmalion

Raphaël Pichon, direction

Harmonia Mundi

♫ Claude Debussy

Préludes, 1er livre : 6.Des pas sur la neige

Cyril Huvé, piano

Evidence

♫ Robert Schumann

Quatuor à cordes n°1 en la mineur, op. 41 n°1 : Presto

Quatuor Modigliani

Mirare

♫ Johann Strauss I (père)

La Valse de Philomèle

Orchestre Philharmonique de Vienne

Riccardo Muti, direction

♫ Maurice Ravel

Le Tombeau de Couperin : Menuet et Rigaudon, arrangement pour quintette à vent

Les Vents Français

Warner Classics

♫ Astor Piazzola

Loving

Quatuor Ebène

Michel Portal, bandonéon

Erato

♫ Gabriel Fauré

Trio pour piano op.120 : 3.Allegro vivo

Pierre Fouchenneret, violon

Raphaël Merlin, violoncelle

Simon Zaoui, piano

Aparte

♫ Gioachino Rossini

Canzonetta spagnuola

Karine Deshayes, mezzo-soprano

Les Forces Majeures

Raphaël Merlin, direction

Aparte

♫ Bob Dylan

Don't think twice it's all right

Chris Thile, mandoline et voix

Brad Mehldau, piano

Nonesuch Records

♫ Claude Debussy

Quatuor à cordes : 2.Assez vif et bien rythmé

Quatuor Ebène

Virgin Classics