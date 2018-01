François Joubert-Caillet, L'Achéron et le Prince d'Oxford...

►07h40 - La chronique littéraire, par Elisabeth Philippe : "Trouville Casino" de Christine Montalbetti (Editions P.O.L)

►07h56 - Les Dépêches Notes, par Sofia Anastasio : Dépêches Notes du jeudi 4 janvier 2018

►08h05 - L'invité du jour : François-Joubert Caillet

►08h53 - La chronique de Christophe Chassol : [Rediffusion] "Les planètes" de Gustav Holst

Programmation musicale

<div>♫ Karol SZYMANOWSKI

Mythes, op.30 : II. Narcisse

Paloma Kouider (piano), Fanny Robillard (violon)

EVIDENCE 2017</div>

♫ Giovanni Battista PERGOLESI

Salve Regina en ut mineur : I. Salve Regina

Julia Kleiter (soprano), Orchestre Mozart, Claudio Abbado (direction)

ARCHIV PRODUKTION 2009

♫ Franz SCHUBERT

Fantaisie en ut majeur op.15 D. 760 : III. Presto

Paul Lewis (piano)

HARMONIA MUNDI 2012

♫ Francis POULENC

Sinfonietta : II. Molto Vivace

Orchestre de Paris, Georges Prêtre (direction)

EMI 1968

♫ Josef SUK

Sérénade en mi bémol majeur op.6 : IV. Allegro giocoso ma non troppo presto

Orchestre symphonique de la radio bavaroise, Mariss Jansons (direction)

BR KLASSIK 2016

♫ Gustav MAHLER

Symphonie n°5 : I. Trauermarsch

Güzernich-Orchester Köln, François-Xavier Roth (direction)

HARMONIA MUNDI 2018

Programmation musicale de l'invité

♫ Johann Bernhard BACH

Ouverture en sol mineur : Air

L’Achéron, François Joubert-Caillet (direction)

RICERCAR 2017

♫ Anthony HOLBORNE

Paradizo

L’Achéron, François Joubert-Caillet (direction)

RICERCAR 2013

♫ Henry PURCELL

Oedipus - Music for a while

Alfred Deller (contreténor), Walter Bergmann (clavecin)

EMI 1949

♫ Orlando GIBBONS

Gaillarde à 6 en sol majeur - pour consort de violes

L’Achéron, François Joubert-Caillet (direction)

RICERCAR 2017

♫ Orlando GIBBONS

Go from my window à 6 - pour consort de violes

L’Achéron, François Joubert-Caillet (direction)

RICERCAR 2017

♫ Marin MARAIS

Suite pour basse de viole en fa dièse mineur : Rondeau

L’Achéron, François Joubert-Caillet (direction)

RICERCAR 2017