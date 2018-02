« Mon premier festival d’opéra », du 23 février au 11 mars à l'Opéra Comique

►07h40 - La chronique littéraire, par Elisabeth Philippe :

►07h56 - Les Dépêches Notes, par Sofia Anastasio : Dépêches Notes du jeudi 22 février 2018

►08h05 - Les invités du jour : Marc-Olivier Dupin et Violeta Cruz

►08h53 - La chronique de Christophe Chassol : le Concerto pour piano n°3 de Serge Prokofiev

"Mon premier festival d'Opéra" à l'Opéra comique du 23 février au 11 mars

Programmation musicale

♫ Franz SCHUBERT

Auf dem Wasser zu singen op 72 D 774

Philippe Sly (baryton), John Charles Britton (guitare)

ANALEKTA

♫ Georg Friedrich HAENDEL

Concerto a due cori n°3 en Fa Maj HWV 334 : 6. Allegro

Petra Mullejans (violon), Orchestre Baroque de Fribourg, Gottfried von der Glotz (direction)

HARMONIA MUNDI

♫ Luciano BERIO / Kurt WEILL

Marie Galante : Le grand lustucru / Pour mezzo soprano et orchestre

Cathy Berberian, Ensemble Juilliard, Luciano Berio (direction)

RCA

♫ Fanny MENDELSSOHN

Quatuor à cordes en Mi bémol Maj : II. Allegretto et III. Romanze

Quatuor Ebène

VIRGIN CLASSICS

♫ Enrique GRANADOS

Goyescas : III. El fandango de candil

Xiayin Wang (piano)

CHANDOS

♫ Amilcare PONCHIELLI

La Gioconda : Danse des heures

Orchestre Philharmonique de la Scala de Milan, Riccardo Chailly (direction)

DECCA

♫ Georg Philipp TELEMANN

Fantaisie n°12 en la min TWV 40:25 : Vivace

Friedemann Sarnau (violon)

GALLO

Programmation musicale des invités

♫ Marc-Olivier DUPIN

Le Mystère de l'écureuil bleu (extrait)

OPERA COMIQUE

♫ Violeta CRUZ

La princesse légère (extrait)

OPERA COMIQUE

♫ Heiner GOEBBELS

Paysage avec parents éloignés : XII. Did it really happen ?

Ensemble Modern, Franck Ollu (direction)

ECM

♫ Marc-Olivier DUPIN

Robert le cochon et les kidnappeurs : Robert et la truffe droguée

Grégory Gadebois (récitant), Donatienne Michel-Dansac, Orchestre National d'Ile de France, Jean Deroyer (direction)

CHANT DU MONDE

♫ Violeta CRUZ

Sozu

Guy-Loup Boisneau (Percussion), Violeta Cruz (électronique)

SOUNDCLOUD