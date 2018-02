Michel Petrossian co-signe la musique de "Bravo Virtuose" /// Pierre Gallon pour son disque Haydn

►07h40 - La chronique ciné, par Xavier Leherpeur : "La forme de l’eau" de Guillermo del Toro, "Moi, Tonya" de Craig Gillespie et un mot pour finir sur la 68ème Berlinale.

►07h56 - Les Dépêches Notes de Sofia Anastasio : Les Dépêches Notes du mercredi 14 février 2018

►08h05 - Les invités du jour : Michel Petrossian et Pierre Gallon

►08h53 - La chronique de Julie Depardieu : David Fray

Programmation musicale

♫ Franz LISZT

Paraphrase sur la marche nuptiale du Songe d'une nuit d'été de Mendelssohn S.410

Arcadi Volodos (piano)

SONY

♫ Georg Friedrich HAENDEL

Radamisto HWV 12a : Acte II Sc 2 - "Ombra cara" (Air de Radamisto)

Bejun Mehta (contreténor), Orchestre baroque de Fribourg, René Jacobs (direction)

HARMONIA MUNDI

♫ Nicolo PAGANINI

Caprice n°16 en sol mineur

Augustin Hadelich (violon)

WARNER CLASSICS

♫ Edouard LALO

Concerto en fa mineur : III. Allegro

Nathanaël Gouin (piano), Orchestre philharmonique de Liège, Jean-Jacques Kantorow (direction)

ALPHA

♫ Igor STRAVINSKY

Tango (version pour orchestre de 1953)

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, Riccardo Chailly (direction)

DECCA

♫ Dmitri CHOSTAKOVITCH

Mort en Sursis : Les jongleurs (réduction pour piano)

Rustem Hayroudinoff (piano)

CHANDOS

♫ Alexandre DESPLAT

La forme de l’eau : You’ll never know

Renée Fleming (soprano), London Symphony Orchestra, Alexandre Desplat (direction)

DECCA

♫ Ludwig VAN BEETHOVEN

Symphonie n°1 en ut majeur op.21 : IV. Adagio - Allegro molto e vivace

Mito Chamber Orchestra, Seiji Ozawa (direction)

DECCA

Programmation musicale : Michel Petrossian

♫ Michel PETROSSIAN

Bande originale du film "Bravo Virtuose"

♫ Michel PETROSSIAN

Concerto pour clarinette : Ier mouvement

Philippe Berrod (clarinette), Orchestre Philharmonique d'Arménie, Edouard Topchjan (direction)

CD INVITE

♫ Michel PETROSSIAN

In the Wake of Ea

Andrew Tyson (piano), Orchestre national de Belgique, Marin Alsop (direction)

CD INVITE

♫ Carlo GESUALDO

Io parto (Je pars)

Les Arts florissants, William Christie (direction)

HARMONIA MUNDI

Programmation musicale : Pierre Gallon

♫ Joseph HAYDN

Sonate Hob. XVI:27 : III. Finale presto

Pierre Gallon (clavecin)

L'ENCELADE

♫ TRADITIONNEL IRLANDE

The Dancers Delight

Frankie Gavin (violon), Arty McGlynn (guitare), Aidan Coffey (accordéon diatonique)

OCORA

♫ Joseph HAYDN

Partita Hob. XVI :6 : III. Adagio

Pierre Gallon (clavecin)

L'ENCELADE