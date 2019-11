Matthias Goerne, Grace Kelly et notre invitée, Christina Pluhar

Au programme aujourd'hui

Le jeu musical

Pour gagner le disque Debussy : Suite bergamasque, works for solo piano de Nikolaï Lugansky, sorti le 5 octobre 2018 chez Harmonia Mundi, répondez correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain. Cliquez sur "contactez-nous"et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour 2 pianos en Mi bémol Maj KV 365 : 3. Rondo - Allegro

Gaby et Robert Casadesus, pianos

Orchestre de Philadelphie

Direction, Eugène Ormandy

SONY CLASSICAL

Henri Frémart

Prélude

Le Concert Spirituel

Direction, Hervé Niquet

GLOSSA

Cole Porter

BOF High Society : True Love

Bing Crosby et Grace Kelly, voix

BLUE MOON

Emmanuel Chabrier

Cortège burlesque

Christian Ivaldi et Noël Lee, pianos

ARION

Jean-Sébastien Bach

Suite pour orchestre n°3 en Ré Maj BWV 1068 : 2. Air

Concerto Italiano

Direction, Rinaldo Alessandrini

NAIVE RECORDS

Maurice Yvain

Yes (Fox trot)

Felicity Lott, soprano

Graham Johnson, piano

FORLANE

Marc-Antoine Charpentier

David et Jonathas : Prologue : Ouverture

Les Arts Florissants

Direction, William Christie

HARMONIA MUNDI

Claude Debussy

Arabesques L 66 : 1. Andantino con moto - pour piano

Nikolai Lugansky, piano

HARMONIA MUNDI

Max Richter / Antonio Vivaldi

Summer : Summer 3 - pour violon et orchestre de chambre

Daniel Hope, violon

Orchestre de Chambre du Konzerthaus de Berlin

Direction, André de Ridder

DGG

Gaetano Donizetti

Don Pasquale : So anch’io la virtu (Acte I)

Lucia Popp, soprano

Orchestre de la Radio de Munich

Direction, Kurt Eichhorn

BR KLASSIK

Serge Prokofiev

Concerto pour violon n°1 : 2.Scherzo Franziska Pietsch, violon

Orchestre Symphonique Allemand de Berlin

Direction, Cristian Macelaru

AUDITE SCHALLPLATTEN