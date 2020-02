Mathias Duplessy, Prokofiev et notre invitée, Noëmi Waysfeld

A l'occasion de son nouveau disque "Un Voyage d'Hiver", d'après Franz Schubert ainsi que pour ses dates au théâtre de l'athénée pour son spectacle-concert, nous recevons ce matin la chanteuse de musique du monde, Noëmi Waysfeld.

Au programme aujourd'hui

Tentez de gagner le disque "Bach : Keyboard Works", par Scott Ross, sorti le 7 juin 2019 sous le label Erato, en répondant correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain.

Cliquez sur "contactez-nous"et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !



Programmation musicale

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°8 en Fa Maj op. 93 : 1. Allegro vivace e con brio

Orchestre philharmonique de Vienne

Direction, Andris Nelsons

DG

Carlo Gesualdo

Madrigaux à 5 voix - Livre 2 : All’apparir di quelle luci

Les Arts Florissants

Direction, Paul Agnew

HARMONIA MUNDI

Antoine Duhamel

Pierrot le fou : Ferdinand

MILAN

Claudio Monteverdi

Pascha concelebranda : 2. Nunc ubi est o mors Victoria

Le Poème Harmonique

Direction, Vincent Dumestre

ALPHA

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette : Montaigu et Capulet

Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction, Myung Whun Chung

DIDIER JEUNESSE

Ennio Morricone

The good the bad the ugly

Mathias Duplessy et les Violons du Monde

ABSILONE

Maddalena Laura Sirmen

Concerto en Si bémol Maj op. 3 n°5 pour violon et orchestre : 2. Andante

Piroska Vitarius, violon

Orchestre Baroque de Savaria

Direction, Pal Nemeth

HUNGAROTON CLASSIC

Jean-Sébastien Bach

Clavier Bien Tempéré - Livre II : Prélude et Fugue en Sol Maj BWV 884

Scott Ross, clavecin

DISQUE PELLEAS

Gioacchino Rossini

Sonate à 4 n°1 en Sol Maj : 1. Moderato - version pour orchestre à cordes

Academy of Saint-Martin-in-the-Fields

DECCA

Wolfgang Amadeus Mozart

Cosi fan tutte : Un’aura amorosa (Acte 1) Air de Ferrando

Swingle Singers

VIRGIN

Domenico Scarlatti

Sonate pour piano en Si min K 27

Dmitry Masleev, piano

MELODIYA

Felix Mendelssohn

Symphonie n°1 en Ut min op. 11 : 3. Scherzo. Sempre pianissimo e leffiero London Symphony Orchestra

John Eliot Gardiner

LSO LIVE