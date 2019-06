Mariss Jansons : D'un orchestre à l'autre

Au programme aujourd'hui

Programmation musicale

Frédéric CHOPIN

Barcarolle en fa dièse majeur op.60

Martha Argerich

DG

Sergueï RACHMANINOV

Les cloches op.35

Choeur et Orchestre des Grandes Ecoles (COGE), Grégoire Guérin (Baryton), Jordan Gudefin (Direction)

Enregistrement LIVE, Concert donné le 2 juin 2018 à la Philharmonie de Paris

Robert SCHUMANN

Concerto pour violoncelle en la mineur op.129 : 3. Sehr lebhaft (vivace)

Gautier Capuçon, Orchestre de Chambre d'Europe, Bernard Haitink

ERATO

Jean Sébastien BACHPrélude et Fugue en mi mineur BWV 855 : 2. Fugue Vikingur Olafsson

DG

Edwin SANZ

Something about you

Edwin Sanz

ALEX WILSON RECORDS

Jean-Sébastien BACH

Concerto italien BWV 971 : 1.

Benjamin Alard

ALPHA

Felix MENDELSSOHN

Trio avec piano n°2 op.66 : 3. Scherzo

Trio Metral

APARTE

Igor STRAVINSKY

Divertimento, Suite du Baiser de la fée

Irina Andrievsky (piano), Joo Yeon Sir (violon)

RUBICON CLASSICS

Antonin DVORAKSymphonie n°8 en sol majeur op.88 : 3. Allegretto grazioso

Concertgebouw d’Amsterdam, Mariss Jansons

RCO LIVE

Piotr I. TCHAIKOVSKI

Eugène Onéguine : Polonaise (Acte III Sc 1)

Orchestre philharmonique de Radio France, Paavo Järvi

VIRGIN CLASSICS

Maurice RAVEL

Le Tombeau de Couperin : Prélude

Orchestre du théâtre national de l’opéra de Paris, Manuel Rosenthal

ACCORD

Manuel BLASCO DE NEBRA

Entre ciel

Edouard Ferlet, Violaine Cochard

ALPHA

Agostino STEFFANI

Henrico Leone : Chaconne

I Barocchisti, Diego Fasolis

DECCA

Muzio CLEMENTI

Sonate en si bémol majeur op.9 n°1 : 3. Rondo : Prestissimo

Howard Shelley

HYPERION