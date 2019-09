La réouverture du Théâtre du Châtelet avec Satie, la musicothérapie et Marie-Nicole Lemieux, l'invitée du jour

Au programme aujourd'hui :

Le jeu musical

Pour gagner le disque le disque "Debussy, harmonie du soir, mélodies & songs", par Sophie Karthäuser, Stéphane Degout, Eugene Asti et Alain Planès, sorti chez Harmonia Mundi le 24 août 2018, répondez correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain. Cliquez sur "contactez-nous"et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Programmation musicale

Carl Philipp Emmanuel Bach

Concerto en ré min Wq 23 H 427 : 1. Allegro

Shani Diluka, piano

Orchestre de Chambre de Paris

Direction Ben Glassberg

MIRARE

Gaetano Donizetti

Lucia di Lammermoor : Spargi d’amaro piano (Acte II)

Pretty Yende, soprano

Carlo Lepore, basse

Mattia Olivieri, baryton

Orchestre Symphonique Verdi de Milan

SONY

Francesco Antonio Bonporti

Aria cromatica e variata en la mineur

Duo Tartini

MUSO

Maurice Ravel

Ma mère l'oye : Laideronnette, impératrice des pagodes

Samy Thiébault, saxophone

Sylvain Romano, contrebasse

Philippe Soirat, batterie

Adrien Chicot, piano

Jean-Philippe Scali, saxophone

Avishai Cohen, trompette

GAYA MUSIC PRODUCTION

Francis Poulenc

Sonate FP 134 : 3. Allegro con fuoco

Pierre Génisson, clarinette

David Bismuth, piano

APARTE

Georg Friedrich Haendel

Dixit Dominus : De torrente in via bibet - arrangement pour violoncelle alto et orchestre à cordes

Christian-Pierre La Marca, violoncelle

Adrien La Marca, alto

Les Ambassadeurs

Direction, Alexis Kossenko

SONY CLASSICAL

Frédéric Chopin

Tarentelle en La bémol Maj op 43

Jean Frédéric Neuburger, piano

DISCAUVERS

Léo Delibes

Lakmé : Dôme épais le jasmin (Acte I) Duo Lakmé et Mliika (Duo des fleurs)

Renée Fleming, soprano

Susan Graham, Mezzo-soprano

Philharmonia Orchestra

Direction, Sebastien Lang-Lessing

DECCA

Isaac Albeniz

Iberia : El puerto

Andrew Tyson, piano

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour violon n°2 en Mi Maj BWV 1042 : 1. Allegro Isabelle Faust, violon

Akademie für Alte Musik de Berlin

Direction, Bernhard Forck

HARMONIA MUNDI