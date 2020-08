Marianne Crebassa fête le 100e anniversaire de Salzbourg avec Cosi fan tutte

La mezzo-soprano Marianne Crebassa est à l'affiche du Cosi fan tutte, tant attendu au Festival de Salzbourg dans une version réduite et épurée, aux côtés des françaises Elsa Dreisig et Léa Desandre. Le timbre de la chanteuse brille et sublime la musique de Mozart pour cette 100e édition.

Marianne Crebassa interprète Dorabella dans Così fan tutte à Salzbourg, avec Bogdan Volkov (Ferrando) 2020, © SF / Monika Rittershaus