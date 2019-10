John Dowland, Haydn, Cole Porter et Mariana Flores, l'invitée du jour

Au programme aujourd'hui

Le jeu musical

Pour gagner le disque Marie-Catherine Girod - Gabriel Dupont, Gustave Samazeuilh, sorti le 14 septembre 2018 chez Mirare, répondez correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain. Cliquez sur "contactez-nous"et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Programmation musicale

Joseph Haydn

Concerto en Ut Maj HOB VIIb : 1. Allegro molto - pour violoncelle et orchestre

Edgar Moreau, violoncelle

Il Pomo d’Oro

Direction, Riccardo Minasi

ERATO

Jean-Sébastien Bach

Suite française n°5 en Sol Maj BWV 816 : Gigue

Jean-Marc Luisada, piano

SONY

Carl Maria von Weber/Hector Berlioz

Invitation à la danse

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Direction, Karel Ancerl

PRAGA

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento en Fa Maj KV 138 : 1. Allegro

Quatuor Van Kuijk

ALPHA

Serge Rachmaninov

Vocalise en Mi min op 34 n°14 - arrangement pour piano

Daniil Trifonov, piano

DGG

Cole Porter

I get a kick out of you

Helen Merrill, voix

PRO ARTS

Gabriel Dupont

La maison dans les dunes : 4. Mon frère le vent et ma sœur la pluie - pour piano

Marie-Catherine Girod, piano

MIRARE

Isaac Albeniz

Suite n°1 : Asturias Leyenda

Thibaut Garcia, guitare

PARLOPHONE

Hector Berlioz

Zaïde op 19 n°1 - pour soprano et orchestre Julie Fuchs, soprano

Orchestre Nationale d’Ile de France

Direction, Enrique Mazzola

DGG