Marcus Miller, Prokofiev et notre invitée, Dorothée Gilbert

Au programme aujourd'hui

Le jeu musical

Pour gagner la bande dessinée "Ravel, un imaginaire Musical", de Karol Beffa et Guillaume Métayer, illustré par Aleksi Cavaillez, paru le 21 août 2019 aux éditions Seuil-Delcourt, répondez correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain.

Cliquez sur "contactez-nous"et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

La programmation

Gioacchino Rossini

L’Echelle de soie : Ouverture

Orchestre de l’Académie Sainte Cécile de Rome

Direction, Antonio Pappano

WARNER CLASSICS

François Couperin

Pièces de clavecin - Livre III - 13è ordre en si mineur : Les roseaux Blandine Verlet, clavecin

APARTE

Jerry Herman

I am what I am

Audra McDonald, voix

New York Philharmonic

UNIVERSAL

Serge Prokofiev

Sonate n°6 en La Majeur op 82 : 4.Vivace

Evgeny Kissin, piano

RCA

Wolfgang Amadeus Mozart

Messe en ut min K 427 : Gloria - Laudamus te

Véronique Gens

Concert d’Astrée

Direction, Louis Langrée

VIRGIN

Georges Bizet / Marcus Miller

I Still Believe I Hear (Je crois entendre encore)

Marcus Miller, basse

Alex Han, saxophone ténor

Brett Williams, piano

Adam Agati, guitare

Louis Cato, batterie

Lee Hogans, trompette

Lamumba Henry, percussions

Ben Hong, violoncelle

BLUE NOTE

Karol Beffa

Plaza mayor - pour ensemble de jazz et orchestre philharmonique

Ensemble Contraste

Orchestre Philharmonique Royal de Liège

Direction, Johan Farjot

APARTE

Jerry Herman

Hello, Dolly : Finale

Cab Calloway, voix

Pearl Bailey, voix

SONY

Félix Mendelssohn

Sinfonia n°6 en Mi bémol Maj : Allegro - pour cordes Concerto Koln

WARNER CLASSICS