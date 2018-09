Lucile Richardot à l'affiche du spectacle "Songs"

Au programme aujourd'hui

► 07h45 - Classique Info de Sofia Anastasio

► 08h15 - Musique connectée de Suzanne Gervais : Une œuvre pour percussions et smartphones

► 08h30 - L'invitée du jour : Lucile Richardot

► 08h50 - La chronique d'Aliette de Laleu : Hildegarde von Bingen

♫ Programmation musicale

Jon HENDRICKS

A good get-together

Wes Montgomery, Monk Montgomery, Guido Mahoney, Pony Poindexter, Walter Bolden

WORLD PACIFIC JAZZ

Ludwig VAN BEETHOVEN

Concerto pour piano n°4 en sol majeur op.58 : III. Rondo : vivace

Nicholas Angelich, Insula Orchestra, Laurence Equilbey

ERATO

Marc Antoine CHARPENTIER

La descente d'Orphée aux Enfers : Ouverture (Acte I) (instrumental) Ensemble Correspondances, Sébastien Daucé

HARMONIA MUNDI

Felix MENDELSSOHN

Quatre pièces pour quatuor à cordes opus 81 : II. Scherzo en la mineur op.81 n°2 Quatuor Morphing

KLARTHE 2017

Enrique GRANADOS

12 Danses espagnoles : 1. Galante

Guillaume Coppola

ELOQUENTIA

Jean-Philippe RAMEAU

Les Boréades - Ouverture

Le Concert des Nations, Jordi Savall

ALIA VOX

Alexandre GLAZOUNOV

Raymonda op.57 : Entracte

Orchestre philharmonique de Radio France, Paavo Jarvi

VIRGIN

Claude DEBUSSY

La Mer L 111 (109) : 3. Dialogue du vent et de la mer

Orchestre National de France, Emmanuel Krivine

ERATO

Camille SAINT-SAENS

Concerto n°1 en la min op 33 : 2. Allegretto con moto

Gautier Capuçon, Orchestre Philharmonique de Radio France, Lionel Bringuier

WARNER CLASSICS

Clara SCHUMANN

Soirée musicale op.6 : Mazurka en sol mineur

Marie-Josèphe Jude

LYRINX

Arnold SCHOENBERG

La nuit transfigurée op.4 : Sehr langsam

Yo-Yo Ma, Walter Trampler, Quatuor Juilliard

SONY CLASSICAL

Billie HOLIDAY

Love me or leave me

COLUMBIA

Carl Philipp Emanuel BACH

Sinfonia en sol majeur H 648 Wq 173 : II. Andante et III. Allegretto Ensemble Resonanz, Riccardo Minasi

HARMONIA MUNDI

Wolfgang Amadeus MOZART

Divertissement en ré majeur K 136 : 3. Presto

Quatuor Van Kuijk

ALPHA

Felix MENDELSSOHN

Die erste Walpurgisnacht op 60 : Es lacht der Mai (ténor et choeur) Eberhard Buchner, Choeur de la Radio de Leipzig, Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, Kurt Masur

PRAGA