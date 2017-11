Lucas Debargue respire la musique sous toutes ses formes ... le pianiste est l'invité de Saskia de Ville

►07h40 - Culture Eco, par Antoine Pecqueur : les enjeux diplomatico-économiques du Louvre Abu Dhabi, avec Alexandre Kazerouni

►07h56 - Les Dépêches Notes, Sofia Anastasio : Dépêches Notes du lundi 6 novembre 2017

►08h05 - L'invité du jour : Lucas Debargue

►08h53 - La chronique d'Aliette de Laleu :

Programmation musicale

♫ Léo DELIBES

Les filles de Cadix

Lucienne Renaudin Vary (trompette), Orchestre National de Lille, Roberto Rizzi Brignoli (direction)

WARNER CLASSICS 2017

♫ Robert SCHUMANN

Quatuor à cordes n°1 en la mineur op.41 n°1 : II. Scherzo

Quatuor Modigliani

MIRARE 2017

♫ Jean-Sébastien BACH

Concerto pour violon en ré mineur BWV 1052 : I. Allegro

Dmitry Sinkovsky (violon et direction), La voce strumentale

NAIVE 2017

♫ Johannes BRAHMS

Sonate pour piano et violoncelle n°1 en mi mineur op.38 : I. Allegro non troppo

Gary Hoffman (violoncelle), Claire Désert (piano)

LA DOLCE VOLTA 2017

♫ Ludwig VAN BEETHOVEN

Sonate n°3 op.12 en mi bémol majeur : II. Adagio con molt’espressione

Baptiste Lopez (violon), Maude Gratton (pianoforte)

MIRARE 2017

♫ Francis POULENC et Guillaume APOLLINAIRE

Le pont mirabeau et Le Bestiaire (Le Dromadaire et La Chèvre du Tibet)

Stéphane Degout (baryton), Cédric Tiberghien (piano)

B-RECORDS 2017

♫ Franz SCHUBERT

Impromptu en mi bémol majeur D 946 n°2

Ismaël Margain (piano)

B-RECORDS 2017