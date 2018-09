Les sonates de Beethoven jouées par Abdel Rahman El Bacha au festival Via Aeterna

Au sommaire aujourd'hui

► 07h45 - Classique Info de Sofia Anastasio

► 08h15 - Musique connectée de Suzanne Gervais : Les live Youtube du LSO

► 08h30 - L'invité du jour : Abdel Rahman El Bacha

► 08h50 - La chronique de Guillaume Tion : En mode vibreur

♫ Programmation musicale

Felix MENDELSSOHN

Concerto pour violon en mi mineur op.64 : I. Allegro con fuoco

Viktoria Mullova, Orchestre révolutionnaire et romantique, John Eliot Gardiner

PHILIPS

Luis DE BRICENO

El cavallo del marques / Al villano se le dan

Isabelle Druet, Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre

ALPHA

Antoine REICHA

Etudes dans le genre fugué op.97 : II. Allegro

Ivan Ilic

CHANDOS

TRADITIONNEL SALVADOR

The ballad of the fallen ( la ballade des déchus)

Charlie Haden, Carla Bley, Don Cherry, Sharon Freeman, Mick Goodrick, Jack Jeffers, Michael Mantler...

ECM

Wolfgang Amadeus MOZART

Concerto pour piano n°23 en la majeur K 488: IV. Finale

Alfred Brendel, Académie de St Martin in the Fields, Neville Marriner

PHILIPS

Jean-Sébastien BACH

Partita n°1 en si bémol majeur BWV 825 : Courante

Francesco Tristano

DG

Camille SAINT-SAENS

Introduction et rondo capriccioso en la mineur op.28

Deborah Nemtanu, Orchestre de chambre de Paris, Thomas Zehetmair

MIRARE

Jacques IBERT

Divertissement pour orchestre : Un chapeau de paille d'Italie : IV. Valse

Orchestre de Philadelphie, Eugene Ormandy (dir.)

SONY

Claude DEBUSSY

Rêverie

Alice Sara Ott

DG

Ludwig VAN BEETHOVEN

Trio pour piano, clarinette et violoncelle n°4 en si bémol majeur op.11 (Gassenhauer) / III. tema con variazioni

Eric Le Sage, Paul Meyer, Claudio Bohorquez

ALPHA

Antônio Carlos JOBIM / Newton MENDONÇA

Desafinado

Quincy Jones orchestra, Terry Clark (trompette), Lalo Schifrin (piano), Rudy Collins

MERCURY

Carl Philipp Emanuel BACH

Sinfonia en sol majeur H 648 Wq 173 : II. Andante + III. Allegretto

Ensemble Resonanz, Riccardo Minasi

HARMONIA MUNDI

Girolamo FRESCOBALDI

Ti lascio anima ia pour contre-ténor et basse continue

Damien Guillon, Le Banquet Céleste

GLOSSA