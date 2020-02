Ravel, Sinatra et nos invités, les pianistes Arthur Ancelle et Ludmila Berlinskaïa

En septembre 2019, le duo sortait un nouveau disque, intitulé "B Like Britain", consacré à la musique anglaise du siècle dernier. Le titre de l'album fait notamment référence aux noms des compositeurs : Arnold Bax, York Bowen, Benjamin Britten et Richard Bennet.

Au programme aujourd'hui

Le jeu musical

Programmation musicale

Joseph Haydn

Quatuor à cordes n°29 en Sol Maj op 33 n°5 HOB III : 41 : (How do you do) : 1. Vivace assai

Quatuor Hanson

Anton Hanson, Jules Dussap, violons

Gabrielle Lafait, alto

Simon Dechambre, violoncelle

APARTE

Pancrace Royer

Le pouvoir de l’amour - “Quelle vengeance ! quelle horreur”

Purcell Orchestra et Choir

Gyorgy Vashergyi

Elsa Barraine

Ouvrage de dame : Finale - thème et variations pour quintette à vents

Ensemble Latitudes

Marianne Legendre, hautbois

Isabelle Duval, flûte traversière

Annouck Eudeline, cor

Stéphanie Carne, clarinette

Valérie Granier, Basson

TRITON

Thomas Enhco

Turning Thirty

SONY CLASSICAL