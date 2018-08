Trois nouveaux rendez-vous le week-end sur France Musique !

► 07h45 - Classique Info de Sofia Anastasio

► 08h15 - Musique connectée de Suzanne Gervais : la nouvelle appli musicale Made in France

► 08h30 - Les invités du jour : Gabrielle Oliveira-Guyon, Clément Rochefort et Jean-Baptiste Urbain

► 08h50 - La chronique de Roselyne Bachelot : Les républicains espagnols dans la Libération de Paris

♫ Programmation musicale

Enrique GRANADOS

Goyescas : 1. Los Requiebros

Xiayin Wang

CHANDOS

Henri VIEUXTEMPS

Concerto pour violon n°4 en ré mineur op.31 : II. Adagio religioso

Itzhak Perlman, Orchestre de Paris, Daniel Barenboim

EMI

Gioacchino ROSSINI

Sonate à 4 n°3 en fa majeur : Allegretto

Juliette Hurel, Henk de Graaf, Johann Steinmann, Martin van de Merwe

BRILLIANT CLASSICS

Ludwig VAN BEETHOVEN

Symphonie n°1 en ut majeur op.21 : II. Menuetto

Mito Chamber Orchestra, Seiji Ozawa

DECCA

Johann ROSENMÜLLER

Sonate à 4 n°8 - pour 2 violons, alto, violoncelle et basse continue

Sonatori de la Gioiosa Marca, Giorgio Fava

ERATO

Franz LISZT

Etudes de concert S 144 en ré bémol majeur n°3 : Caprices poétiques pour piano : Un sospiro

Roger Muraro

ACCORD

Astor PIAZZOLLA

Milonga del angel

Ensemble Soledad

VIRGIN

Nikolaï KAPOUSTINE8 études de concert pour piano op 40 : Etude op 40 n°3 Benjamin Grosvenor

AUTO

François Adrien BOIELDIEUConcerto pour harpe en ut majeur : III. Rondeau Lily Laskine, Orchestre de chambre Jean-François Paillard, Jean-François Paillard

ERATO

Serge RACHMANINOVConcerto pour piano n°2 : II. Adagio sostenuto Denis Matsuev, Orchestre Mariinsky, Valery Gergiev

MARIINSKY

Alexandre GLAZOUNOV5 novelettes op.15 : Orientale - Novelette op.15 n°2 / Dans le style oriental Quatuor Chostakovitch

OLYMPIA

Keyvan CHEMIRANILe paradoxe de la vie Keyvan Chemirani, Neba Solo

ACCRODS CROISES

Glenn MILLERIn The Mood Glenn Miller et son orchestre

SAGA