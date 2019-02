Premier disque pour le Quatuor Akilone

Au programme aujourd'hui

Programmation musicale

Joseph-Guy Ropartz

_Pêcheur d'Islande : 1. La mer d'Island_e

Orchestre de Bretagne, Kirill Karabits

TIMPANI

Philippe Geiss

United Colors of Saxophones : 3. Vivace

Quatuor Ellipsos, Nantes Philharmonie, Frédéric Oster

NOMADMUSIC

Romanus Weichlein

Sonata XI en si min à 6

Ensemble Masques, Olivier Fortin

ALPHA

Charles Wakefield Cadman

Idealized Indian themes op 54 : 4. The return of the braves

Jean Dubé, piano

SYRIUS

Isaac Albeniz

Navarra

Nelson Freire

ALPHEE

Michel Legrand

Les Demoiselles de Rochefort : Kermesse

Orchestre dirigé par Michel Legrand

PHILIPS

Clément Janequin

Chanson de la guerre

Ensemble Jacques Moderne, Joël Suhubiette

CALLIOPE

Camille Saint-Saëns

Sonate n°1 en ut min op 32 : 2. Andante tranquillo sostenuto

Henri Demarquette, violoncelle, Boris Berezovsky

MIRARE

Frédéric Chopin

Valse n°8 en La bémol Majeur op. 64 n°3

Aldo Ciccolini

EMI CLASSICS

François Couperin

Les Nations 3ème ordre : L'Impériale : Chaconne

Les Ombres, Margaux Blanchard, Sylvain Sartre

AMBRONAY

Jacques Offenbach

Le voyage dans la lune : Ouverture Orchestre Philharmonique de Londres, David Parry

OPERA RARA

Anton DvorakRusalka : Chant à la lune

Kristīne Opolais, Choeur et Orchestre du Bayerische Staatsoper, Tomas Hanus

Teatro Nacional de Munich

2010 LIVE