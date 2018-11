Les défis de Lucile Boulanger !

► 07h45 - Classique Info de Sofia Anastasio

► 08h15 - Musique connectée de Suzanne Gervais : Comment les femmes meurent à l'opéra

► 08h30 - L'invité du jour : Lucile Boulanger

► 08h50 - La chronique d'Aliette de Laleu : Retour sur le black friday en musique

Programmation musicale

Antonio VIVALDI

Concerto l’été en sol mineur op. 8 n°2 RV 315

I Solisti Aquilani, Daniele Orlando

GLOSSA

Bart HOWARD

Fly me to the moon

Frank Sinatra, Count Basie orchestra

REPRISE

Jean-Baptiste LULLY

Le Bourgeois Gentilhomme : Marche pour la Cérémonie des turcs Jordi Savall, Concert des Nations

VALOIS

Serge RACHMANINOV

Prélude en sol mineur op.23/5

Yuja Wang

DG

Johann Bernhard BACH

Ouverture en sol majeur : 7. Gigue -la tempête - très vite

Ivor Bolton

DG

Franz LISZT

Consolation S 172 n°3 - pour violon et piano

Nathan Milstein, Georges Pludermacher

TELDEC

Michelangelo FALVETTI

Il diluvio universale : Air de la Nature humaine

Cappella Mediterranea, Choeur de chambre de Namur, Leonardo Garcia Alarcon

AMBRONAY

William BYRD

Qui passe : For my Lady Nevell

Karim Said

RUBICON

Franz SCHUBERT

Quintette en la majeur “La Truite”

Andras Schiff, membres du Quatuor Hagen, Alois Posch

DECCA

Gabriel FAURE

Quatuor n°2 en sol mineur op.45 : 2. Allegro molto

Eric Le Sage, Daishin Kashimoto, Lise Berthaud, François Salque

ALPHA

Wolfgang Amadeus MOZART

La Flûte Enchantée : Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen

Florence Foster Jenkins, Cosme McMoon

NAXOS

Claude DEBUSSY / Eumir DEODATO

Prélude à l’après-midi d’un faune

Hubert Laxs (flûte solo) Marvin Stamm (trompette), Eumir Deodato, (piano) et ses musiciens

EPIC

Ludwig VAN BEETHOVEN

Quatuor avec piano : 3. Finale : Allegro

Martha Argerich, Renaud Capuçon, Lida Chen, Gautier Capuçon

EMI CLASSICS

L

Tranquille

David Enhco, Roberto Negro, Florent Nisse, Gautier Guarrigue

MOOSE

Henry PURCELL

Didon et Enée : Acte III : When I am laid in earth Véronique Gens, Les Arts Florissants, William Christie

ERATO