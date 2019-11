Les 30 ans de la chute du mur de Berlin avec notre invité, Daniel Barenboim

Au programme aujourd'hui

Le jeu musical

Pour gagner le disque Lully : Dies Irae, De Profundis, Te Deum par le Choeur de Chambre de Namur et Leonardo García Alarcón, sorti le 23 août 2019 chez Alpha, ainsi que vos places pour le Pathé-Live Madame Butterfly, répondez correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain.

Cliquez sur "contactez-nous"et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

à réécouter émission Le Disque classique du jour Lully par le Choeur de Chambre de Namur, le Millenium Orchestra et Leonardo García Alarcón

Madame Butterfly en direct du MET

Tentez de gagner vos places pour assister à la représentation de Madame Butterfly de Puccini en direct du MET à New York le samedi 9 novembre à 18h55 au Pathé Bellecour (79 rue de la République) à Lyon.

Pour jouer, cliquez sur l'onglet "contactez-nous".

Programmation musicale

Joseph Haydn

Concerto n°1 en Ut Maj HOB VIIb : 1 : 3. Allegro molto

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

Academy of Saint Martin in the Fields

EMI

Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle n°1 en Sol Maj BWV 1007 : 1. Prélude

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

EMI

Marlene Dietrich/Burt Bacharach

Sag mir wo die blumen sind

Marlene Dietrich, voix

EMI

Johann Joachim Quantz

Concerto en Sol Maj QV5 : 174 - Presto

Emmanuel Pahud, flûte traversière

Académie de Chambre de Potsdam

Direction, Trevor Pinnock

EMI

Georg Friedrich Haendel

Riccardo Primo re d’Infhiterra HWV 23 : Agitato da fiere tempeste (Air de Richard)

Philippe Jaroussky, contre-ténor et direction

Artaserse

ERATO

Serge Prokofiev

Sonate n°1 en fa min op 80 pour violon et piano : 4. Allegrissimo

Diana Tishchenko, violon

Zoltan Fejervari, piano

WARNER

Jean-Baptiste Lully

Te Deum : Te Deum laudamus

Choeur de Chambre de Naumr

Cappella Mediterranea

Millenium Orchestre

Direction, Leonardo Garcia-Alarcon

ALPHA

Giacomo Puccini

Madame Butterfly : Un bel di vedremo (Acte II) Air de Butterfly

Angela Gheorghiu, soprano

Orchestre de l’Académie Saint Cécile de Rome

Direction, Antonio Pappano

WARNER CLASSICS

Antonio Vivaldi

Concerto pour 2 mandolines en Sol Maj RV 535 P 133 : 1. Allegro

Vincent Beer-Demander et Fabio Gallucci, mandolines

Le Jardin Musical

Direction, Christine Antoine

LYRINX

Etienne Daho

Soudain

VIRGIN

Piotr Illich Tchaikovsky

Trio en La min op. 50 : Variation 8 : Fugue

Lang Lang, piano

Vadim Repin, violon

Mischa Maisky, violoncelle

DGG

Jean-Sébastien Bach

Concerto brandebourgeois n°2 en Fa Maj BWV 1047 : 3. Allegro assai Solistes baroques de Berlin

Direction, Reinhard Goebel

SONY CLASSICAL