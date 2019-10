Les 20 ans du Poème Harmonique avec Vincent Dumestre

Au programme aujourd'hui

Le jeu musical

Pour gagner le disque Debussy, jeunes années, par Jonas Vitaud, sorti le 19 octobre 2018 chez Mirare, répondez correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain. Cliquez sur "contactez-nous"et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Programmation musicale

Antonio Vivaldi

Concerto pour 4 violons en si min op 3 n°10 P 148 RV 580 : 1. Allegro

Isaac Stern, Shlomo Mintz, Ida Haendel, Ivry Gitlis, violons

Orchestre Philharmonique d’Israël

Direction, Zubin Mehta

DG

Thierry Escaich

Tango virtuoso - pour quatuor de saxophones

Quatuor Ellipsos

GENUIN

Anonyme

Mana mou - pour voix de femmes a cappella

Ensemble Irini

L'EMPREINTE DIGITALE

Frédéric Chopin

Valse minute n°1 op.64

Les Lunaisiens

PARATY

Max Bruch

Trio en ut min op 5 : Presto

Mathilde Borsarello-Hermann, violon

Caroline Boita, violoncelle

Claudine Simon, piano

ARTIES RECORDS

Francis Poulenc

Sonate pour flûte traversière et piano : Allegro malinconinco

Mathieu Dufour, flûte traversière

Eric Le Sage, piano

RCA

Antonio Sacchini

C’est votre bonté que l’implore

Sophie Karthaüser, soprano

Le Concert de la Loge

Direction, Julien Chauvin

APARTE

Alex North

Unchained melody

Roy Hamilton

SOUL JAZZ RECORDS

Claude Debussy

Suite bergamasque : Clair de Lune

Jonas Vitaud, piano

MIRARE

Reynaldo Hahn

Ciboulette : Nous avons fait un beau voyage (Acte II)

José van Dam, baryton

Mady Mesplé, soprano

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Direction, Cyril Diederich

EMI

Giuseppe Verdi

Requiem : Lacrimosa

Kristin Lewis, soprano

Violeta Urmana, mezzo-soprano

Piotr Beczala, ténor

Ildar Abdrazakov, baryton

Choeur et Orchestre de l’Opéra de Paris

Direction, Philippe Jordan

ERATO

Jacques Offenbach

Les Contes d’Hoffmann : Belle nuit ô nuit d’amour (Acte III)

Jodie Devos, soprano

Adèle Charvet, mezzo-soprano

Orchestre de la Radio de Munich

Direction, Laurent Campellone

ALPHA

Edward Madden/Gus Edwards

By the Light of the Silvery Moon

Julie Andrews, voix

COLUMBIA