Les 15 ans du Quatuor Modigliani

Lundi 7 janvier, Saskia de Ville reprend les commandes de la matinale avec une programmation multicolore où se côtoient les styles opposés de la chanson américaine, de Wagner et de Chopin. Poulenc nous parle de son amour pour la mélodie française tandis que Berlioz fait quant à lui parler l'orchestre avec Harold en Italie ! Et pendant ce temps, le Quatuor Modigliani s'accorde...

Au programme aujourd'hui

Programmation musicale

Clara SCHUMANN

Soirées musicales op. 6 : I . Toccata

Marie Josèphe Jude

LYRINX 2007

Richard WAGNER

Lohengrin WWV 75 : Prélude (Acte 1)

Orchestre symphonique de la radio de Berlin, Marek Janowski

PENTATONE 2012

Mack KAY, Fred PATRICK et Ted EDDY

Nothing’s too good for my baby

Louis Prima, Sam Butera (saxo) & the Witnesses

BDMUSIC 1956

Hector BERLIOZ

Harold en Italie : 3. Sérénade d’un montagnard des Abruzzes à sa maîtresse

Tabea Zimmermann, Orchestre symphonique de Londres, Colin Davis

LSO 2003

Franz LEHAR

La Veuve Joyeuse : Ja das Studium der Weiber ist schwer (Acte II) Septuor - Marsch

Choeur de l’opéra allemand de Berlin, Berliner Symphoniker, Robert Stolz

SONY 1966

Ludwig VAN BEETHOVEN

Trio n°6 en mi bémol majeur op.70 n°2 : 4. Finale

Jean-Guihen Queyras, Isabelle Faust, Alexander Melnikov

HARMONIA MUNDI 2014

Reinhold GLIÈRE

Concerto pour harpe en mi bémol majeur op. 74 : 3. Allegro giocoso

Emmanuel Ceysson, Orchestre symphonique de la radio bavaroise, Lawrence Renes

BR KLASSIK

Rebecca CLARKE

Sonate pour alto et piano : 2. Vivace

Adrien La Marca, Thomas Hoppe

LA DOLCE VOLTA

Ottorino RESPIGHI

Suite pour petit orchestre Les Oiseaux : 5. Le coucou

Orchestre de chambre Orpheus

DG 1993

Francis POULENC

Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée : Le Dromadaire, La Chèvre du Tibet, La Sauterelle, Le Dauphin, L’Ecrevisse, La Carpe

Pierre Bernac, Francis Poulenc

ACCORD 1958

Frédéric CHOPIN

Mazurka pour piano n°23 en ré majeur op.33 n°2

Murray Perahia

SONY 1994

Johannes BRAHMS

Concerto pour violon en ré majeur op.77 : 3. Allegro giocoso, ma non troppo vivace

Anne Sophie Mutter, Orchestre philharmonique de NY, Kurt Masur

DG 1997

Michel PETRUCCIANI

Charlie Brown

Michel Petrucciani, The Graffiti String Quartet, Tony Williams, Dave Holland

DREYFUS 2018

Wolfgang Amadeus MOZART

Don Giovanni : Batti Batti o bel Masetto

Kathleen Battle, Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan

DGG 198