Leïla Martial à Jazz in Marciac

7h50 – Le « blind test » de l’été : un CD à gagner

8h30 – L'invitée du jour : Leïla Martial, vocaliste, improvisatrice de jazz, actuellement à l'affiche de Jazz in Marciac

Programmation musicale

Igor Stravinsky / arrangement Guido Agosti

L'Oiseau de feu : Finale

Alexandre Kantorow, piano

BIS

Francis Poulenc

Sonate pour violoncelle et piano : I. Allegro

Astrig Siranossian, violoncelle / Théo Fouchenneret, piano

Claves

Komitas

Hov arek

Astrig Siranossian, violoncelle / Théo Fouchenneret, piano

Claves

The Gurdjieff Ensemble

ECM

Pedro Pinhal

Se eu adivinhasse que sem ti

Raquel Camarinha, soprano / Emmanuel Rossfelder

Mirare

Maurice Ravel

Gaspard de la Nuit : I. Ondine

Abdel Rahman El Bacha, piano

Forlane

Olivier Messiaen

Des canyons aux étoiles, Troisième Partie : X. La Grive des bois

Roger Muraro, piano / Jean-Jacques Justafré, cor / Francis Petit, percussions / Orchestre Philharmonique de Radio France, dir. Myung Whun Chung

Deutsche Grammophon

Mal Waldron

Warm Canto (album The Quest)

Mal Waldron, piano / Eric Dolphy, saxophone alto, clarinette / Booker Ervin, saxophone ténor / Ron Carter, violoncelle / Joe Benjamin, contrebasse / Charles Persip, batterie

New Jazz

Baa Box

Warm Canto (album Warm Canto)

Leïla Martial, vocal / Eric Pérez, vocal, batterie / Pierre Tereygeol, vocal, guitare

Laborie Jazz

Mal Waldron

The Seag-gulls of Kristiansund (album Travellin' in soul time)

Mal Waldron, piano / Jeanne Lee, vocal / Toru Kenda, flûte

BVHAAST

Georges Delerue

Fantomas : Ballade de Fantomas

Orchestre sous la direction de Georges Delerue

Wagram Music

Henry Purcell

The Fairy Queen, Acte III : If Love's a sweet passion

Barbara Bonney, soprano / Choeur Arnold Schönberg / Concentus Musicus de Vienne, dir. Nikolaus Harnoncourt

Teldec

Franz Schubert

Klavierstück en ut majeur D. 946 n° 3

Yulianna Avdeeva, piano

Mirare

Perez Soriano

El Guitarrico : Serenata

Placido Domingo, ténor / Orchestre Symphonique de Barcelone, dir. Luis Garcia-Navarro

Acanta

Claude Debussy

Children's Corner (extraits) : I. Gradus ad Parnassum II. Jimbo's Lullaby III. Serenade for the Doll

Michel Dalberto, piano

Aparté

Trad. Pygmées

Berceuse

Femmes pygmées Aka/Mbenzélé

Ocora

Betty Carter

Tight (album The Audience with Betty Carter)

Betty Carter, vocal

Verve

Anne Paceo

Today (album Circles)

Anne Paceo, batterie

Laborie Jazz

Trad. Inuits

Niaquinaq

Inuits du Canada

Ocora

Ella Fitzgerald

One Note Samba (album Ella Fitzgerald with the Tommy Flanagan Trio - Montreux '77)

Ella Fitzgerald, vocal / Tommy Flanagan, piano / Keter Betts, contrebasse / Bobby Durham, batterie

Pablo

Georg Friedrich Haendel

Alcina, Acte I : Tornami a vagheggiar

Patricia Petibon, soprano / Orchestre Baroque de Venise, dir. Andrea Marcon

Deutsche Grammophon

Baa Box

Pieds nus (album Warm Canto)

Leïla Martial, vocal / Eric Pérez, vocal, batterie / Pierre Tereygeol, vocal, guitare

Laborie Jazz